ΔΥΠΑ: Ανοίγει στις 12:00 η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει 750 ευρώ επίδομα

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και εστιάζει στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, πράσινων δεξιοτήτων και οικονομικού εγγραμματισμού – τομείς κρίσιμους για την προσαρμογή στην αγορά εργασίας.

Δομή & υλοποίηση

Συνολική διάρκεια: 150 ώρες κατάρτιση

149 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1 ώρα σύγχρονη τηλεκατάρτιση

Υλοποίηση μέσω training voucher (επιταγή κατάρτισης)

Υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώσουν πλήρως την κατάρτιση και συμμετάσχουν στις εξετάσεις δικαιούνται επίδομα έως 750€ μικτά (5€ ανά ώρα κατάρτισης).

Μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης: 70% του ποσού

Μετά επιτυχή πιστοποίηση: το υπόλοιπο 30% (σύνολο 750€)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Ηλικία άνω των 18 ετών

Τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία αιτήσεων

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr

Ανοιχτή μέχρι εξάντλησης των 114.384 θέσεων

Μετά την έγκριση αίτησης, οι ωφελούμενοι επιλέγουν πρόγραμμα και πάροχο από επικαιροποιημένη λίστα (περιεχόμενο, διάρκεια, δεξιότητες, φορέας)

Παρακολούθηση εκτός εργασιακού ωραρίου – Ο εργοδότης δεν εμπλέκεται

Κάθε εργαζόμενος συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

