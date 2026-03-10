ΔΥΠΑ: Ανοίγει στις 12:00 η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει 750 ευρώ επίδομα

Αιτήσεις αποκλειστικά μέσω gov.gr μέχρι εξάντλησης θέσεων. Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι.

ΔΥΠΑ: Ανοίγει στις 12:00 η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει 750 ευρώ επίδομα
10 Μαρ. 2026 9:11
Pelop News

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και εστιάζει στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, πράσινων δεξιοτήτων και οικονομικού εγγραμματισμού – τομείς κρίσιμους για την προσαρμογή στην αγορά εργασίας.

Δομή & υλοποίηση

  • Συνολική διάρκεια: 150 ώρες κατάρτιση
  • 149 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • 1 ώρα σύγχρονη τηλεκατάρτιση
  • Υλοποίηση μέσω training voucher (επιταγή κατάρτισης)
  • Υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώσουν πλήρως την κατάρτιση και συμμετάσχουν στις εξετάσεις δικαιούνται επίδομα έως 750€ μικτά (5€ ανά ώρα κατάρτισης).

  • Μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης: 70% του ποσού
  • Μετά επιτυχή πιστοποίηση: το υπόλοιπο 30% (σύνολο 750€)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  • Ηλικία άνω των 18 ετών
  • Τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία αιτήσεων

  • Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr
  • Ανοιχτή μέχρι εξάντλησης των 114.384 θέσεων
  • Μετά την έγκριση αίτησης, οι ωφελούμενοι επιλέγουν πρόγραμμα και πάροχο από επικαιροποιημένη λίστα (περιεχόμενο, διάρκεια, δεξιότητες, φορέας)
  • Παρακολούθηση εκτός εργασιακού ωραρίου – Ο εργοδότης δεν εμπλέκεται
  • Κάθε εργαζόμενος συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:18 Το ΓΕΛ Ρίου πρωταθλήτρια ομάδα στο Σχολικό χάντμπολ
9:17 ΑΑΔΕ: Νέοι ΚΑΔ για 1,9 εκατ. επιχειρήσεις – Έλεγχος και διορθώσεις
9:11 71 μετάλλια για τη ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο κολύμβησης
9:11 ΔΥΠΑ: Ανοίγει στις 12:00 η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει 750 ευρώ επίδομα
8:59 Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου για Golden Visa
8:50 «Καίει λεφτά» το ρεζερβουάρ: «Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων, πού έφτασαν στην Πάτρα
8:43 Ηλιακό νέφος κατευθύνεται στη Γη – Τι κίνδυνος υπάρχει
8:36 «Τα πουλιά της Ελλάδας»: Έκθεση φωτογραφίας της ΟΙΚΙΠΑ
8:30 Reuters: Ο πληθωρισμός επιστρέφει, πιο ευάλωτη η Ευρώπη από τις ΗΠΑ
8:22 Πάνω από 1.400 πρόστιμα για μη χρήση κράνους – Τι δείχνουν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ, που καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις
8:15 Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε κάποιο σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα
7:55 Πόλεμος στον Κόλπο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν
7:46 Ιωάννινα: Κλειστά και σήμερα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και δημοτικές δομές, συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά το σεισμό
7:41 Ανοιξιάτικος παραμένει ο καιρός μέχρι το Σάββατο, πού θα φτάσει η θερμοκρασία, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:33 Ιταλία: Ισχυρή σεισμική δόνηση κοντά στο Κάπρι στην Τυρρηνική Θάλασσα
7:23 Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους: Έσπασαν τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
7:17 Στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
7:11 Εγκαιρη παρέμβαση
7:07 Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για νέο κύμα ακρίβειας, ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται
7:06 Ο Τραμπ βλέπει το τέλος του πολέμου: «Θα τελειώνει σύντομα, είμαστε πολύ μπροστά» – Απότομο «φρένο» στο ράλι του πετρελαίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ