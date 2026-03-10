ΔΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης των 750€

Την αποκατάσταση του προσωρινού τεχνικού ζητήματος που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στο σύστημα κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχει πλέον επιλυθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κανονικά να προχωρούν στην υποβολή των αιτήσεών τους.

Παράλληλα, η υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι θα εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Μέσω gov.gr, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

