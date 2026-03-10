ΔΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης των 750€

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στο σύστημα κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχει πλέον επιλυθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κανονικά να προχωρούν στην υποβολή των αιτήσεών τους.

10 Μαρ. 2026 14:16
Pelop News

Την αποκατάσταση του προσωρινού τεχνικού ζητήματος που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, η υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι θα εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση  /Κατάρτιση  Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Μέσω gov.gr, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

