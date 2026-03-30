ΔΥΠΑ: Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης – Και στην Αχαΐα

30 Μαρ. 2026 11:34
Τη Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας».

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 18 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα λάβουν επιχορήγηση από 60% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 951,57 ευρώ για 4 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Στη συνέχεια, ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρεί στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης απασχόλησης ανέρχεται σε 23.313.440,00€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
