ΔΥΠΑ - VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα
12 Μαρ. 2026 17:49
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία –και προκάλεσε «φραγμό» στο σύστημα– το ενδιαφέρον των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων (Voucher) της ΔΥΠΑ (Δράση 16913).Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Υποβλήθηκαν 237.505 αιτήσεις, ενώ το πρόγραμμα αφορά μόλις 114.384 μισθωτούς. Αυτό σημαίνει ότι παραπάνω από τους μισούς αιτούντες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, κάνοντας τον ανταγωνισμό για την ένταξη σε τμήμα κατάρτισης τεράστιο.

📅 Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζομένων (όπου θα φαίνονται οι εγκεκριμένοι και οι αποκλειόμενοι) αναμένεται να ανακοινωθεί με νεότερη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το «κρυφό» SOS με τις απουσίες και το ωράριο

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», έχει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, καθώς πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30.06.2026. Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες (149 ώρες ασύγχρονη και 1 ώρα σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και εξετάσεις πιστοποίησης.

Προσοχή όμως στην παγίδα του ωραρίου: Η ένταξη σε τμήμα γίνεται αποκλειστικά με βάση το ωράριο εργασίας σας. Η 1 ώρα της σύγχρονης κατάρτισης πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εκτός του δηλωμένου ωραρίου εργασίας σας, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απουσίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα!

✅ Κάντε αυτή την κίνηση τώρα για να μπείτε στα πρώτα τμήματα

Λόγω της τεράστιας ζήτησης, η ΔΥΠΑ κινεί άμεσα τις διαδικασίες.

Κατοχυρώστε άμεσα μια θέση στα πρώτα τμήματα που θα ξεκινήσουν επισυνάπτοντας στη ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΑΣ :

Α. την αίτηση με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ και

Β. το ημερολόγιο εργασίας που υποβάλατε.

