ΔΥΠΑ – VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα
📅 Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζομένων (όπου θα φαίνονται οι εγκεκριμένοι και οι αποκλειόμενοι) αναμένεται να ανακοινωθεί με νεότερη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Το «κρυφό» SOS με τις απουσίες και το ωράριο
Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», έχει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, καθώς πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30.06.2026. Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες (149 ώρες ασύγχρονη και 1 ώρα σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και εξετάσεις πιστοποίησης.
Προσοχή όμως στην παγίδα του ωραρίου: Η ένταξη σε τμήμα γίνεται αποκλειστικά με βάση το ωράριο εργασίας σας. Η 1 ώρα της σύγχρονης κατάρτισης πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εκτός του δηλωμένου ωραρίου εργασίας σας, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απουσίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα!
✅ Κάντε αυτή την κίνηση τώρα για να μπείτε στα πρώτα τμήματα
Λόγω της τεράστιας ζήτησης, η ΔΥΠΑ κινεί άμεσα τις διαδικασίες.
Κατοχυρώστε άμεσα μια θέση στα πρώτα τμήματα που θα ξεκινήσουν επισυνάπτοντας στη ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΑΣ :
Α. την αίτηση με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ και
Β. το ημερολόγιο εργασίας που υποβάλατε.
