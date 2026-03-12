ΔΥΠΑ – VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr , το Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζομένων (όπου θα φαίνονται οι εγκεκριμένοι και οι αποκλειόμενοι) αναμένεται να ανακοινωθεί με νεότερη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μέσα στην επόμενη εβδομάδα .

Το «κρυφό» SOS με τις απουσίες και το ωράριο

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», έχει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, καθώς πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30.06.2026. Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες (149 ώρες ασύγχρονη και 1 ώρα σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και εξετάσεις πιστοποίησης.

Προσοχή όμως στην παγίδα του ωραρίου: Η ένταξη σε τμήμα γίνεται αποκλειστικά με βάση το ωράριο εργασίας σας. Η 1 ώρα της σύγχρονης κατάρτισης πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εκτός του δηλωμένου ωραρίου εργασίας σας, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απουσίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα!