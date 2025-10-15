Δύσκολες αποστολές για ΝΟΠ και ΝΕΠ στην Α1 Εθνική Γυναικών

Δύσκολες αποστολές έχουν σήμερα οι γυναικείες ομάδες που εκπροσωπούν την Πάτρα στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής και την 3η αγωνιστική.

Ο ΝΟΠ υποδέχεται τον Εθνικό (Πεπανός, 19.30), ενώ η ΝΕΠ θα πάει για εμπειρίες να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό (19.30). Τα άλλα σημερινά παιχνίδια:

Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ (13.30), Ηλιούπολη – Χανιά (13.30), Βουλιαγμένη – Αλιμος (18.00), Πανιώνιος – Γλυφάδα (20.30).

Τηλεοπτικό και «ζωντανό» θα είναι το ντέρμπι γυναικών ΝΕΠ – ΝΟΠ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πόλο, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ μεταφέροντας την εικόνα σε ολόκληρη την Ελλάδα. O αγώνας είναι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής (18.15).

