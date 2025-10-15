Δύσκολες αποστολές για ΝΟΠ και ΝΕΠ στην Α1 Εθνική Γυναικών

Δύσκολες αποστολές για ΝΟΠ και ΝΕΠ στην Α1 Εθνική Γυναικών
15 Οκτ. 2025 11:53
Pelop News

Δύσκολες αποστολές έχουν σήμερα οι γυναικείες ομάδες που εκπροσωπούν την Πάτρα στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής και την 3η αγωνιστική.

Ο ΝΟΠ υποδέχεται τον Εθνικό (Πεπανός, 19.30), ενώ η ΝΕΠ θα πάει για εμπειρίες να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό (19.30). Τα άλλα σημερινά παιχνίδια:
Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ (13.30), Ηλιούπολη – Χανιά (13.30), Βουλιαγμένη – Αλιμος (18.00), Πανιώνιος – Γλυφάδα (20.30).
Τηλεοπτικό και «ζωντανό» θα είναι το ντέρμπι γυναικών ΝΕΠ – ΝΟΠ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πόλο, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ μεταφέροντας την εικόνα σε ολόκληρη την Ελλάδα. O αγώνας είναι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής (18.15).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ