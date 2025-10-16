Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο, καθώς ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, του Ολυμπιακού και της Ιντερ, έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 82 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Γεωργάτος βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του στην Κεφαλονιά από τον ίδιο τον γιο του αφού είχε ανησυχήσει καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Η κηδεία του θα γίνει στην Κεφαλονιά.

Απαρηγόρητη η σύζυγός του Γεωργία και τα παιδιά του Γρηγόρης, Νούλα και Μαργαρίτα.

