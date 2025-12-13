Δύσκολη αποστολή οι άνδρες του ΝΟΠ, «λαβωμένες» οι γυναίκες
Δύσκολη αποστολή έχει σήμερα το απόγευμα (18,00) η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τον Πανιώνιο, για την 11η αγωνιστική της water polo και θα ψάξει τη δεύτερη φετινή νίκη.
Φυσικά, η πατρινή ομάδα είναι το αουτσάιντερ, ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης έχει πολύ ισχυρό ρόστερ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει για τη νίκη
Η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ παίζει σήμερα το μεσημέρι (15.30) με το Ρέθυμνο και θα αγωνιστεί με απουσίες, καθώς αρκετές αθλήτριες είναι άρρωστες και ακολούθησαν την αποστολή.
* Το παιχνίδι του ΝΟΠ με τον Πανιών θα σφυρίξουν οι Κραβαρίτης-Λοιζίδης για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες το παιχνίδι ΝΟ Ρέθυμνου – ΝΟΠ οι Μπιράκης-Καζούλης.
