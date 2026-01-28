Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα

Με τα χίλια ζόρια η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Αιγείρας/Ακράτας χάρη σε ένα γκολ του Κατσαΐτη στο 56′.

Στην επόμενη φάση η Παναχαϊκή θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



