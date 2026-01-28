Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα
Τη λύση έδωσε ένα γκολ που πέτυχε ο Κατσαΐτης στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης
Με τα χίλια ζόρια η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Αιγείρας/Ακράτας χάρη σε ένα γκολ του Κατσαΐτη στο 56′.
Στην επόμενη φάση η Παναχαϊκή θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος.
