Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα

Τη λύση έδωσε ένα γκολ που πέτυχε ο Κατσαΐτης στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης

28 Ιαν. 2026 17:09
Pelop News

Με τα χίλια ζόρια η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Αιγείρας/Ακράτας χάρη σε ένα γκολ του Κατσαΐτη στο 56′.

Στην επόμενη φάση η Παναχαϊκή θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος.

