Δυστύχημα στις Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου

Η τραγωδία έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του -λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος- και βγήκε στη διαχωριστική λωρίδα.

17 Οκτ. 2025 19:15
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες που έλαβε χώρα τα ξημερώματα στο Πολυδένδρι, στις Αφίδνες. Όπως προέκυψε, τραυματίας οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ταυτόχρονα, ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ αυτοκινήτου, ενός μαύρου τζιπ BMW το οποίο κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία, έκανε προσπάθεια να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα με αποτέλεσμα να βγει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με το μπλε αμάξι, στο ύψος του Πολυδενδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα που έγινε, ο τραυματίας οδηγός της του μαύρου τζιπ βγήκε θετικός στο αλκοόλ με ένδειξη 0,54 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Παράλληλα πρόκειται να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα.

Σημειώνεται πως η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα. Μάλιστα, το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα και των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Για το τροχαίο δυστύχημα μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα. «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
