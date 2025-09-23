Δυτική Αχαΐα: Χωρίς ρεύμα την Παρασκευή 26/9, οι περιοχές

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί την προσεχή Παρασκευή 26/09/2025, στις περιοχές Βουπράσιο, Μετόχι και Απιδεώνας, στη Δυτική Αχαΐας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή ηλεκτροδότησης θα γίνει από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

«Εφόσον οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

