Δυτική Αχαΐα: «Ετσι στηνόταν το κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Αποκαλυπτική συνέντευξη κτηνοτρόφου

Μια μαρτυρία-ντοκουμέντο αποκαλύπτει σήμερα η «Π», στον απόηχο της παρουσίας της Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι στην Αθήνα, η οποία πραγματοποίησε συναντήσεις με υπουργούς και εισαγγελικές αρχές, με κύριο θέμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

Ο αγρότης και κτηνοτρόφος Παναγιώτης Μπεκίρης από τον οικισμό Μπεκιρέικα Λακκόπετρας εξηγεί πώς οργανώθηκε η «κομπίνα» με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων και ζώων, με τη συμμετοχή τοπικών αιρετών, αλλά και εις γνώσιν των νομίμων κτηνοτρόφων οι οποίοι, ωστόσο, δεν προέβαιναν σε καταγγελίες.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφεται ως διαχρονικό και διακομματικό, εμπλέκοντας όχι μόνο μηχανισμούς και κόμματα, αλλά και κτηνοτρόφους, παραγωγούς και αιρετούς.

Η μαρτυρία αποκαλύπτει ότι η απάτη λειτουργούσε από τη σύσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επεκτεινόταν σε παράνομες ελληνοποιήσεις γάλακτος και αρνιών μέσω της διαφθοράς στα μητρώα.

Ο κ. Μπεκίρης εκφράζει το αίσθημα αδικίας για όσους εργάζονταν κανονικά, καθώς οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε όσους δεν παρήγαγαν. Οι οποίοι, ενώ εμφανίζονταν να διαθέτουν κοπάδια ζώων και κτηνοτροφικές μονάδες, βρίσκονταν όλη τη μέρα όχι στα ζώα, αλλά στα… καφενεία!

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

-Ποιος είναι ο αρχικός και καθοριστικός κρίκος στην αλυσίδα της απάτης για την απόσπαση επιδοτήσεων;

Ολα ξεκινούσαν από τους τοπικούς αιρετούς. Πρόκειται για μία μεγάλη «κομπίνα» με πολλά πλοκάμια, στην οποία εμπλέκονται όχι μόνο αυτοί που κινούσαν τα νήματα, αλλά και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, παραγωγοί και αιρετοί.

Η διαδικασία της απάτης βασιζόταν στην υποβολή δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λήψη επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, προκειμένου κάποιος να δηλώσει μεγάλες εκτάσεις που δεν τις είχε, χρησιμοποιούσε διάφορα έγγραφα, όπως ενοικιαστήρια, Ε9 και άλλα έγγραφα, τα οποία χρειάζονταν επικύρωση (validation).

-Ηταν καθοριστικός ο ρόλος των αιρετών;

Η επικύρωση αυτών των εγγράφων δεν γινόταν από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ, αλλά την έκαναν οι αντιδήμαρχοι. Η κομπίνα ξεκίνησε από τους τοπικούς αιρετούς. Πολλοί από αυτούς τους αιρετούς ήταν και οι ίδιοι μέσα στην κομπίνα. Οι αντιδήμαρχοι έπαιρναν τη σφραγίδα και υπέγραφαν τα γνήσια (επικυρωμένα) έγγραφα στα σπίτια. Οταν ο ενδιαφερόμενος πήγαινε όλα τα επικυρωμένα έγγραφα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Οργανισμός ήταν υποχρεωμένος να τον πληρώσει, καθώς θεωρούνταν νόμιμος.

-Δεν μπορούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διενεργήσει ελέγχους στα χωράφια;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να ελέγξει αν το χωράφι ήταν πραγματικά ιδιοκτησία του δικαιούχου, καθώς δεν είχε ελεγκτικό μηχανισμό και βασιζόταν στα επικυρωμένα χαρτιά που του έφερναν. Οταν του φέρνετε το ζητούμενο δικαιολογητικό επικυρωμένο από τον τοπικό αιρετό, ο Οργανισμός «σηκώνει τα χέρια ψηλά».

-Από πότε εκτιμάτε ότι ξεκινάει αυτή η απάτη;

Η απάτη αυτή είναι διαχρονική, υπήρχε από τότε που συστάθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αυτή συμμετείχαν ψηφοφόροι όλων σχεδόν των κομμάτων, από Χρυσαυγίτες μέχρι ακροαριστερούς. Παρά το γεγονός ότι οι νόμιμοι κτηνοτρόφοι γνωρίζαμε τη δράση των παράνομων, δεν προβαίναμε σε καταγγελίες για να μη δημιουργηθεί θέμα στη μικρή κοινωνία μας.

ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-Εκτός από τις παράνομες επιδοτήσεις, ποια άλλη μεγάλη απάτη διευκολυνόταν μέσω των εικονικών κτηνοτροφικών μητρώων;

Εκτός από την απόσπαση παράνομων επιδοτήσεων, τα εικονικά κτηνοτροφικά μητρώα αποτελούν πηγή άλλου μεγάλου κακού, διευκολύνοντας την απάτη των ελληνοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, η ύπαρξη μητρώων που δηλώνουν ζώα (π.χ. 200 ζώα), αλλά δεν είναι ενεργά -δηλαδή, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς κτηνοτρόφους με παραγωγή- χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση εισαγόμενου γάλακτος.

-Πώς λειτουργεί αυτός ο παράνομος μηχανισμός;

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής:

1. Εισαγωγή γάλακτος: Κάποια τυροκομεία φέρνουν γάλα «απ’ έξω» (εισαγόμενο) ή εισάγουν αρνιά.

2. Εικονική τιμολόγηση: Ο τυροκόμος βρίσκει τέτοιους παραγωγούς που δεν έχουν ζώα, αλλά εμφανίζονται στα μητρώα.

3. Ελληνοποίηση: Ο τυροκόμος κόβει το τιμολόγιο προς αυτούς τους εικονικούς παραγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο, το εισαγόμενο γάλα γίνεται αμέσως ελληνικό και χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας.

Ουσιαστικά, τα μητρώα αυτά, που δημιουργήθηκαν αρχικά για την απάτη των επιδοτήσεων, λειτουργούν και ως εργαλείο νομιμοποίησης για τις ελληνοποιήσεις.

-Ολοι εσείς οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αν και γνωρίζατε την εκτεταμένη απάτη, σιωπούσατε. Γιατί;

Ολοι τα ξέραμε. Χρόνια! Ολοι οι παραγωγοί γνώριζαν ποιοι εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις, αλλά δεν προέβαιναν σε καταγγελίες. Κύριος λόγος ήταν η αποφυγή εσωτερικών συγκρούσεων στις κλειστές τοπικές κοινωνίες. Για να μη δημιουργηθεί θέμα μεταξύ μας, γιατί είμαστε σε ένα χωριό όλοι, δεν λέγαμε τίποτα.

-Δεν νιώθετε και εσείς λοιπόν, συνυπεύθυνοι στην απάτη;

Οι νόμιμοι παραγωγοί δεν αισθάνονται συμμέτοχοι, αλλά θύματα. Αδικημένοι νιώθουμε, γιατί αυτά θα τα παίρνανε κάποιοι που δουλεύουνε και παράγουνε. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει επιδότηση που δεν παράγει και να κάθεται στο καφενείο όλη τη μέρα!

-Στην περιοχή σας συγκεκριμένα, ποια ήταν η κατάσταση με την κτηνοτροφία;

Εδώ, υπήρχαν 30-35 νόμιμες εκμεταλλεύσεις και 105 ανύπαρκτες εκμεταλλεύσεις, που όμως επιδοτούνταν!

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

-Πράγματι τα τελευταία δύο χρόνια, το σύστημα ελέγχου έχει αρχίσει να γίνεται πιο αυστηρό, περιορίζοντας τα περιθώρια για απάτη;

Τα δύο τελευταία χρόνια… σφίξαν τα πράγματα. Δημιουργήθηκε μητρώο γάλακτος, το οποίο απαιτεί από τους παραγωγούς να δηλώνουν την ποσότητα γάλακτος που παρέδωσαν και σε ποιο τυροκομείο. Το σύστημα πλέον διασταυρώνει την ποσότητα του γάλακτος με την παραγόμενη ποσότητα τυριού, καθιστώντας αδύνατη την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας τυριού από το δηλωθέν γάλα.

Ο έλεγχος για την επαλήθευση της ιδιοκτησίας γης έχει πλέον μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να τον διενεργήσει.

