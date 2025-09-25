Δυτική Αχαΐα: Η ΔΕΥΑΔ έκοψε το νερό σε επιχειρήσεις και υπάρχει λόγος

Σε διακοπή υδροδότησης έχει προχωρήσει τα τελευταία 24ωρα σε επιχειρήσεις της Κάτω Αχαΐας η ΔΕΥΑ Δυμαίων εφαρμόζοντας την απόφαση που πήρε προ μηνών σχετικά με όσους καταναλωτές οφείλουν μεγάλα ποσά στον οργανισμό. Στόχος της επιχείρησης είναι να βάλει σε μια τάξη οικονομικά τον οργανισμό και στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία τα τελευταία 24ωρα προχώρησαν σε διακοπή νερού σε 7 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν όφειλες πάνω από 1.500 ευρώ.

Το θέμα έφερε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον Φίλιππα Λιάκο, ο οποίος κατηγόρησε τη ΔΕΥΑΔ ότι κυνηγάει τους μικρούς παρόχους και ταλαιπωρεί τους απλούς δημότες, ενώ κλείνει τα μάτια μπροστά στους μεγάλους οφειλέτες.

Ζήτησε να θεσπιστεί ρύθμιση με τουλάχιστον 120 δόσεις για τους οφειλέτες και να υπάρξει ειδική τιμολογιακή πολιτική για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, επέρριψε ευθύνες στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, αλλά και στον δήμαρχο ως πολιτικό του προϊστάμενο.

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Δυμαίων Γιώργο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τόνισε: «Η ΔΕΥΑ Δυμαίων δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω από το να εφαρμόσει τον κανονισμό. Εχουμε πάρει απόφαση να διακόπτουμε το νερό σε όσους έχουν οφειλές μεγαλύτερες από 1.500 ευρώ και να σημειώσω εδώ ότι πρόκειται μόνο για επιχειρήσεις και όχι για οικίες. Μιλάμε για όφειλες που είναι συσσωρευμένες 3 ή και 4 χρόνια. Εμείς έχουμε ενημερώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο με φυλλάδια όσο και τηλεφωνα τους οφειλέτες να προχωρήσουν σε διακανονισμό οφειλών σε 60 άτοκες δόσεις. Δυστυχώς, λίγοι ανταποκρίθηκαν και αφού πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προχωρήσαμε σε διακοπές σε επιχειρήσεις που έχουν οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ».

