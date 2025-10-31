Δυτική Αχαΐα: Η ΟΧΕ «Παράλιο Μέτωπο» στο επίκεντρο – Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος παρουσίασε τα έργα που αλλάζουν την περιοχή

Με επίκεντρο την αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Παράλιο Μέτωπο», ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, παρουσίασε τα έργα που εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Δυτική Αχαΐα: Η ΟΧΕ «Παράλιο Μέτωπο» στο επίκεντρο - Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος παρουσίασε τα έργα που αλλάζουν την περιοχή
31 Οκτ. 2025 12:15
Pelop News

Την αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και σχεδιασμού, για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της Δυτικής Αχαΐας, επεσήμανε ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος στην εκδήλωση παρουσίασης της ΟΧΕ «Παράλιο Μέτωπο» Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού, που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.

«Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση είναι μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές παρεμβάσεις που έχει στη διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανοίγοντας τον δρόμο στις αναγκαίες συνέργειες και συνεργασίες για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Κι όπως ισχύει με όλα τα αντίστοιχα αναπτυξιακά εργαλεία είναι στο δικό μας χέρι ο σχεδιασμός της να έχει θετικό και βραχυπρόθεσμο πρόσημο, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνία και στις δυνατότητες του Δήμου μας, και να προσδίδει εξωστρέφεια, με τελικό αποδέκτη τους ανθρώπους του τόπου μας», τόνισε ο Δήμαρχος και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις καθυστερήσεις έγκρισης της ΟΧΕ εξαιτίας της αδράνειας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής που στοίχισαν χρόνο, αλλά και πολύτιμες πιστώσεις στον Δήμο.

Ο κ. Αλεξόπουλος παρουσίασε στη συνέχεια τα έργα που έχουν καταρχάς ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ολοκληρωμένες και βιώσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες με επίκεντρο το παραλιακό μέτωπο θα προσδώσουν εξωστρέφεια και δυναμική.

Πρόκειται για τις εξής παρεμβάσεις:

– 2η φάση της ανάπλασης της Κάτω Αχαΐας

-Ανάπλαση της Παραλίας Κάτω Αχαΐας και διασύνδεση με την ανάπλαση της πόλης της Κάτω Αχαΐας, Α’ και Β’ φάση

-Ανάπλαση του κτιρίου των Αποθηκών ΑΣΟ και μετατροπή τους σε βιοκλιματικό πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρο

-Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής παρέμβασης

-Δομή προώθησης της νέας επιχειρηματικότητας σε τομείς με προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία

-Ανάπτυξη επιχειρηματικού οδηγού παράλιου μετώπου με χαρακτηριστικά πελατειακής ευφυΐας

-Κατασκευή «έξυπνων» διαβάσεων πεζών σε κρίσιμα σημεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

-Υδροδότηση Δ.Ε. Λαρίσου από το Φράγμα Πηνειού

-Υπηρεσίες στην κοινότητα και κατ’ οίκον για τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή

-Διαμόρφωση 4 χώρων στάθμευσης αυτόματης λειτουργίας στην πόλη της Κάτω Αχαΐας και στη πολυσύχναστη παραλία της Καλογριάς

-Αποκατάσταση βατότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας

-Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολικών κτιρίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

-Αποκατάσταση – Εκσυγχρονισμός Βιολογικού Καθαρισμού Κάτω Αχαΐας.

«Οι προκλήσεις των καιρών απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση, καινοτόμες λύσεις και τολμηρές συνεργασίες. Με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις της εποχής, οφείλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά αλλά και δικαίωση, καθώς η σκληρή και συστηματική δουλειά μας, αποδίδει καρπούς και πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα σύγχρονο εργαλείο για την υλοποίηση παρεμβάσεων χρήσιμων για το περιβάλλον, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα», κατέληξε ο κ. Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και την Περιφέρεια για τη συνεργασία.

 
