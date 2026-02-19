Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού

Η φαντασία συνάντησε τη δημιουργικότητα και ο ενθουσιασμός των παιδιών γέμισε τον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», στην Κάτω Αχαΐα με χρώμα και χαμόγελα, σε μία ξεχωριστή καρναβαλική εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας απονεμήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι των μαθητικών καρναβαλικών διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026.

Μέσα σε κλίμα γιορτής, έμπνευσης και αυθεντικής χαράς τα παιδιά παρουσίασαν τις μοναδικές τους δημιουργίες (ζωγραφιές, καπέλα, μάσκες και στολή) τις οποίες κατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα υλικά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Στην εκδήλωση ήταν «παρών» και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τα παιδιά που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς και τους εκπαιδευτικούς τους για την προσπάθεια και τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανανέωση της αποκριάτικης παράδοσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κατασκευές που δημιουργήθηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά, επισημαίνοντας ότι το Καρναβάλι αποτελεί και πεδίο κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στους μαθητές Νηπιαγωγείου για την καλύτερη καρναβαλική ζωγραφιά, Δημοτικού για τις καρναβαλικές μάσκες, Γυμνασίου για τα καπέλα και Λυκείου για τις στολές. Τις απονομές έκαναν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, οι αντιδήμαρχοι, Ηλίας Καμπέρος, Άγγελος Καραντζάς, Γιώργος Βεσκούκης, Βασίλης Καρβουνιάρης και Γιάννης Θανασούλιας, καθώς και οι πρόεδροι των Δ.Κ., Κ. Αχαΐας, Αθανασία Σπανού- Ντεντοπούλου, Λουσικών, Σπύρος Παπαδόπουλος, Κ. Αλισσού, Γιώργος Πίτσουλας, Χαϊκαλίου, Βασίλης Σαββόπουλος και Φλόκα, Ανδρέας Σταθόπουλος.

Η συμμετοχή, η συνεργασία και το χαμόγελο των παιδιών αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους.

Μέσα από την εκδήλωση επιβεβαιώθηκε ότι το καρναβάλι δεν είναι μόνο μια παράδοση, αλλά ένας ζωντανός θεσμός που ενώνει τη σχολική κοινότητα και αναδεικνύει το ταλέντο των παιδιών. Οι μαθητές που συμμετείχαν ξεχώρισαν για την ευρηματικότητα, τη συνεργασία και την αισθητική τους, αποδεικνύοντας πως η δημιουργία δεν έχει όρια όταν συνοδεύεται από ομαδικό πνεύμα.

Ιδιαίτερη ζωντάνια και παλμό χάρισε η σχολή χορού του Παναγιώτη Τσεκούρα με την εντυπωσιακή της παρουσία, προσφέροντας ένα δυναμικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που απογείωσε τη βραδιά και ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στην αφετηρία της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης θα βρεθούν 18 πληρώματα με ευφάνταστες στολές που συνοδεύονται και από άρματα, υποσχόμενες ένα φαντασμαγορικό θέαμα, γεμάτο ρυθμό. Η  Κάτω Αχαΐα θα μετατραπεί σ’ ένα πολύχρωμο ποτάμι χαράς και κεφιού, ενώ στις 8 μ.μ. μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές, κάτοικοι και επισκέπτες θα συμμετάσχουν σ’ ένα μοναδικό καρναβαλικό πάρτι που θα στηθεί στην πλατεία Δημοκρατίας με πρωταγωνίστρια την εκρηκτική, Κατερίνα Στικούδη.

