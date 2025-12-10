Δυτική Αχαΐα: Λαμπερό άναμμα δέντρου στην Κάτω Αχαΐα μέσα σε συγκίνηση και μήνυμα ελπίδας ΦΩΤΟ

Με μια ζεστή, γιορτινή βραδιά γεμάτη κόσμο και συμμετοχή από συλλόγους, σχολεία και καλλιτέχνες, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας φωταγώγησε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην Κάτω Αχαΐα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες.

Με μια ανεπανάληπτη γιορτινή ατμόσφαιρα, άφθονη λάμψη και την παρουσία πλήθους δημοτών, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έδωσε επίσημα το έναυσμα για την πιο μαγική περίοδο του χρόνου! Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου πλημμύρισε την πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα με φως, μουσική και συγκίνηση, μετατρέποντας το βράδυ της Τρίτης σε μια μοναδική εμπειρία χαράς και γιορτής.

Μουσική, χορός, δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, χριστουγεννιάτικο bazaar από Πολιτιστικούς Συλλόγους,  Συλλόγους Γονέων και ιδιώτες και πολλές εκπλήξεις δημιούργησαν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Τη γιορτή άνοιξε το μουσικό σχήμα Harmony Ensable με την υπέροχη φωνή της Βάσιας Πανάρετου, ενώ αμέσως μετά μικροί και μεγάλοι καλωσόρισαν μ’ ένα ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αλλά και επιφωνήματα τον πιο αγαπημένο Άγιο των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη και τους βοηθούς του.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν χριστουγεννιάτικες χορογραφίες από τις σχολές χορού του Παναγιώτη Τσεκούρα και της Βασιλικής Διακάτου δίνοντας τον ρυθμό των εορτών, ενώ ακολούθως πήρε τη θέση της στη σκηνή η χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, μουσικό, Σπύρο Πέττα, τραγουδώντας με μοναδικό τρόπο χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές, ανέφερε πως «φέτος το άναμμα του δέντρου έχει για όλους έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο δήμος μας ήρθε αντιμέτωπος με σοβαρές δοκιμασίες που πλήγωσαν τον τόπο μας, την παραγωγή και την τοπική μας οικονομία, ενώ οι αγρότες μας αυτή την περίοδο βρίσκονται στους δρόμους και παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, αυτή η γιορτή μας θυμίζει ότι η ελπίδα δεν σβήνει. Ότι ως κοινωνία μπορούμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, να συνεργαζόμαστε και να προχωράμε μπροστά. Το άναμμα του δέντρου μας ας γίνει μήνυμα αισιοδοξίας, ότι όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».

Ο κ. Αλεξόπουλος ευχαρίστησε παράλληλα, όλους όσοι συμμετείχαν στη γιορτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και λαμπερής χριστουγεννιάτικης βραδιάς.

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος μαζί με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Αχαΐας έκαναν την αντίστροφη μέτρηση και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο -το οποίο φέτος είναι ψηλότερο από πέρυσι- άναψε, προκαλώντας τον ενθουσιασμό μικρών και μεγάλων.

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της πλατείας Παπαγιαννοπούλου εκτός από το χριστουγεννιάτικο bazaar με τις υπέροχες δημιουργίες και κατασκευές, λειτούργησαν το Σπιτάκι του Άη Βασίλη, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τους μικρούς του φίλους και παραλάμβανε τα γράμματά τους, το Λιχουδόσπιτο με γλυκίσματα και κεράσματα από τον Εμπορικό Σύλλογο Δύμης και το Σπίτι της Αγάπης με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά από τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας και των ΚΔΑΠ.

Η επόμενη προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση είναι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ., στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα με τον τίτλο «Φως κι Ελπίδα- Η Νύχτα των Ευχών», στο πλαίσιο της οποίας θα τιμηθούν από τον Δήμο Αρχές, φορείς και εθελοντές για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά τη δύσκολη περίοδο της μεγάλης πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου.

