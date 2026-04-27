Δυτική Αχαΐα: Νέος μόνιμος οδηγός στη Διεύθυνση Καθαριότητας

Με έναν ακόμη μόνιμο εργαζόμενο ενισχύεται η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε μια θέση που αφορά την καθημερινή λειτουργία και εξυπηρέτηση των δημοτών.

Δυτική Αχαΐα: Νέος μόνιμος οδηγός στη Διεύθυνση Καθαριότητας
27 Απρ. 2026 12:22
Pelop News

Μ’ έναν ακόμη μόνιμο εργαζόμενο ενισχύεται η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, μετά την ορκωμοσία του νέου μόνιμου δημοτικού υπαλλήλου, Ιωάννη Τόσκα ενώπιον του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Τόσκας, ειδικότητας Οδηγών θα καλύψει κενή οργανική θέση στη Διεύθυνση Καθαριότητας, όπου θα απασχοληθεί ως οδηγός απορριμματοφόρων ή φορτηγών καθαριότητας, ενισχύοντας σημαντικά το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της νευραλγικής αυτής, υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας καλωσόρισε τον νέο δημοτικό υπάλληλο και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα καθήκοντά του, υπενθυμίζοντάς του πώς προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τους εργαζόμενους είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Από την πλευρά του, ο νέος εργαζόμενος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις του.

