Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών

Στην υπογραφή της πράξης ορισμού της Coca Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. ως αναδόχου αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο της δωρεάς της εταιρείας ύψους 1 εκατ. ευρώ, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Η παρουσία του Δημάρχου είχε διττή σημασία, καθώς αφενός αναδεικνύει τη στήριξη του Δήμου σε κάθε δράση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση και ανάπτυξη της περιοχής, κι αφετέρου καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της δημοτικής Αρχής να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και να διεκδικεί δυναμικά όσα δικαιούνται οι δημότες.

Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο κ. Αλεξόπουλος από την πρώτη στιγμή είναι πως η ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση της σύμβασης και των έργων αποκατάστασης αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης και του Υπουργείου.

Αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, δήλωσε «ο Δήμος μας ήταν ο πρώτος που κατέθεσε εγκαίρως ολοκληρωμένους φακέλους και τεχνικά δελτία για έργα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη θωράκιση της περιοχής μας απέναντι σε πλημμύρες και στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, αναμένουμε και την έγκριση του σχεδίου που έχουμε υποβάλλει για τη συνολική αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του Δήμου μας.

Οι ανάγκες της περιοχής είναι μεγάλες, με κυρίαρχες την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των κατοίκων για τις ζημιές στα σπίτια και τις περιουσίες τους, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων για να ξανασταθούν στα πόδια τους, την ανασυγκρότηση του φυσικού και ζωικού κεφαλαίου. Χαιρετίζουμε τη δωρεά της εταιρείας, καθώς κάθε συνδρομή και βοήθεια, από όπου κι αν προέρχεται, είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να γίνεται με βάσει τις μελέτες και την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών και να υπηρετεί τον κοινό σκοπό. Θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα είμαστε παρόντες όπου κι όποτε χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίσπευση των διαδικασιών και η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας.

Η περιοχή μας που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές και την ευλογιά έχει άμεση ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία, ώστε οι πληγέντες συνδημότες μας να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ωστόσο κάθε επιπρόσθετη ενίσχυση και βοήθεια, όπως η σημερινή, είναι καλοδεχούμενη και απαραίτητο στοιχείο της κοινωνικής συνοχής, την οποία πρέπει να υπηρετούν εκτός των άλλων και οι μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής μας, στο πλαίσιο της κοινωνικής και εταιρικής τους ευθύνης.

Εμείς θα είμαστε εδώ, ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις μας».

