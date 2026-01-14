Δυτική Αχαΐα: «Όσοι “εφιάλτες” κι αν εμφανιστούν, δεν θα διασπαστούμε» – Σφοδρή ανακοίνωση αγροτών και κτηνοτρόφων

Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας στρέφονται κατά δύο μελών τους που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παρουσία των δύο αγροτών πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση και, όπως καταγγέλλεται, σε πλήρη αντίθεση με τη συλλογική γραμμή που είχε αποφασιστεί από κοινού με την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι δύο οργανώσεις κάνουν λόγο για «αυτόνομη» κίνηση των συγκεκριμένων μελών, αποδίδοντάς της κομματικά κίνητρα και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό τους. Τονίζεται μάλιστα ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας παραμένουν πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της πανελλαδικής συντονιστικής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να διασπαστούν, ανεξαρτήτως κυβερνητικών χειρισμών, ενώ υπογραμμίζεται η αποφασιστικότητα του αγροτικού κόσμου να παραμείνει ενωμένος. «Είμαστε όλοι μαζί, μία γροθιά, για την επιβίωσή μας», σημειώνεται, με σαφή αναφορά σε προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα.

Το μήνυμα των συλλογικών οργάνων της περιοχής είναι σαφές: οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν καμία εκπροσώπηση έξω από τις κοινά συμφωνημένες αποφάσεις και προειδοποιούν πως κάθε απόπειρα διάσπασης θα πέσει στο κενό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλη της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα την γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρα μόνω τον εαυτό τους.

Η αγρότες της δυτικής αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν

