Δυτική Αχαΐα: Προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Παύλο Χρηστίδη

Στην τελική ευθεία για το πολιτικό του συνέδριο εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, διοργανώνοντας εκδηλώσεις προσυνεδριακού διαλόγου σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» στην Κάτω Αχαΐα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και της Τοπικής Οργάνωσης Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Δυτικής Αχαΐας, οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στη συμμετοχή μελών και φίλων της παράταξης στον διάλογο για την ιδεολογική κατεύθυνση, τα οργανωτικά ζητήματα και τα θέματα καθημερινότητας που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών.

Οι διοργανωτές καλούν τα μέλη και τους φίλους της παράταξης από τη Δυτική Αχαΐα να δώσουν το «παρών» και να τοποθετηθούν, επιδιώκοντας –όπως αναφέρουν– έναν γόνιμο διάλογο που θα συμβάλει στη διαμόρφωση θέσεων με τοπικό και ευρύτερο ενδιαφέρον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



