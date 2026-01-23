Δυτική Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία της Παναγιώτας Παναγιωτοπούλου

Θλίψη στο Κάτω Λιμνοχώρι Δυτικής Αχαΐας, για την απώλεια της 45χρονης Παναγιώτας Παναγιωτοπούλου, μητέρας δυο παιδιών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 22/01/2026, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Κάτω Λιμνοχωρίου.

Η 45χρονη ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο και είχαν αποκτήσει δυο παιδιά.

Οπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από περίπου μια εβδομάδα ενώ η κατάστασή της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του συζύγού της στο διαδίκτυο: «Αγάπη μου όμορφη καλό σου ταξίδι …. Έφυγες από κοντά μας τόσο ξαφνικά .. εγώ και τα παιδιά μας θα σε έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και θα σε σκεφτόμαστε πάντα… πάντα θα είσαι εδώ και ας έφυγες …..»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



