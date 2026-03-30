Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, αποκαλούμενος και ως «Ελληνας Εσκομπάρ», συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές, κατηγορούμενος ως ιδιοκτήτης σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Εκτός από το πλούσιο ποινικό παρελθόν του όμως, ο συγκεκριμένος, είχε αναπτύξει διάφορες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες κατά το παρελθόν, δημιουργώντας και… χρέη.

Κάπως έτσι, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισε να βγαίνει στο σφυρί μεγάλη ιδιοκτησία του και συγκεκριμένα μια έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή της Δ. Αχαΐας. Τόσο ο αρχικός όσο και ο επαναληπτικός πλειστηριασμός που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών.

Το επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί ένας ακόμη πλειστηριασμός για την ίδια έκταση και μάλιστα με μειωμένη τιμή εκκίνησης, λόγω των δύο άγονων που προηγήθηκαν.

Στο σφυρί αναμένεται να βγει αγροτική έκταση αποτελούμενη από 18 όμορα αγροτεμάχια στην περιοχή του Καλαμακίου, επί της οδού Δωδεκανήσων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού, στην Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται 1 χλμ. βόρεια του Καλαμακίου, απέναντι από τις εγκαταστάσεις της Διασποράς της 116 Πτέρυγας Μάχης, έχει μακρόστενο σχήμα και είναι παραθαλάσσια.

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 97.931,67 τ.μ., και όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από 18 ξεχωριστά, όμορα, αγροτεμάχια στην ειδική θέση «Θάλασσα» ή «Κουνούκλα» της κτηματικής περιφέρειας Καλαμακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμνοχωρίου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας, τα οποία περιήλθαν στον Αλ. Αγγελόπουλο κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, μέσω συμβολαίων αγοραπωλησίας, τον Ιούνιο του 2004.

Η έκταση εκτιμάται ως άρτια και οικοδομήσιμη, χωρίς περιορισμούς δόμησης, σύμφωνα δε με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες είναι μη δασική. Ακόμη, είναι περιφραγμένη και διαθέτει τρεις μεγάλες συρόμενες μεταλλικές θύρες στην πρόσοψη.

Στο εσωτερικό της υπάρχουν ορισμένα ελαιόδεντρα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια χρησιμοποιείται για μονοετείς καλλιέργειες. Επίσης, μεταξύ των αγροτεμαχίων 11 και 12 φαίνεται να υπάρχει και μικρή δεξαμενή νερού.

Επισπεύδων είναι φυσικό πρόσωπο από την Πάτρα, ενώ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ (πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως), που αποτελεί «μέρος των επιδικασθέντων κεφαλαίων των συνολικών επιταχθεισών απαιτήσεων, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του υπερού…………………….. η εκτέλεση για την είσπραξη των υπολοίπων συνολικών επιταχθέντων ποσών, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό», όπως σημειώνεται.

Πρόκειται για «φέσι» του Αγγελόπουλου προς τον επισπεύδοντα που σχετίζεται με αγοραπωλησίες και μάλιστα από την εποχή του Νοεμβρίου 2004, δηλαδή 21 χρόνια πριν…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



