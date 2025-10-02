Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν

Οι έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στοχεύοντας στην προστασία των πεζών και στην ασφαλή κυκλοφορία όλων.

Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών - Τι αφορούν
02 Οκτ. 2025 13:41
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό για τα θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών, όπως καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία βεβαίωσαν συνολικά 763 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Οι κυριότερες παραβάσεις ήταν οι εξής:

  • Στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατοδρόμους: 360
  • Στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ή πάνω σε αυτούς: 210
  • Στάση και στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ και ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ: 64
  • Στάση και στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές: 75
  • Ηχορύπανση από κυκλοφορούντα οχήματα: 46
  • Παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια: 8

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση τονίζει την ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπενθυμίζει τη σημασία σεβασμού των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία απαιτούνται ειδικές συνθήκες κατά τις μετακινήσεις.

Οι έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στοχεύοντας στην προστασία των πεζών και στην ασφαλή κυκλοφορία όλων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:40 Η καρδιά του Welcome to UP 2025 χτυπάει στο Πάρκο της Ειρήνης- Ένα μεγάλο, «πολύχρωμο» φοιτητικό χωριό στο Campus
14:34 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»
14:22 Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους
14:14 Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
13:58 Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
13:50 Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
13:41 Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν
13:34 Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε
13:26 Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
13:25 Οι «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC» και οι BANDA ENTOPICA  στην Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13:16 Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους
13:09 Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή
13:02 Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
13:00 Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ
12:55 Νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
12:50 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τον ΦΠΑ: «Έχουμε ένα χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;»
12:45 Μάντσεστερ: «Συναγερμός» από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι
12:42 Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας
12:39 50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ