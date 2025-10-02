Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό για τα θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών, όπως καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία βεβαίωσαν συνολικά 763 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Οι κυριότερες παραβάσεις ήταν οι εξής:

Στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατοδρόμους: 360

Στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ή πάνω σε αυτούς: 210

Στάση και στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ και ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ: 64

Στάση και στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές: 75

Ηχορύπανση από κυκλοφορούντα οχήματα: 46

Παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια: 8

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση τονίζει την ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπενθυμίζει τη σημασία σεβασμού των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία απαιτούνται ειδικές συνθήκες κατά τις μετακινήσεις.

Οι έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στοχεύοντας στην προστασία των πεζών και στην ασφαλή κυκλοφορία όλων.

