Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας

Παρουσιάστηκαν αποκαλυπτικά στοιχεία για την έμφυλη βία. Oι φορείς πρώτης γραμμής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το 65,4% αναγνωρίζει νομοθετικές ελλείψεις

21 Απρ. 2026 10:00
Pelop News

Μία αποκαλυπτική ακτινογραφία της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-θύματα βίας στη Δυτική Ελλάδα φέρνει στο φως η έκθεση του Παρατηρητηρίου που υλοποίησε η Equal Society σε συνεργασία με το Κέντρο Εριφύλη. Τα στοιχεία σκιαγραφούν ένα σύστημα που παλεύει να ορθοποδήσει ανάμεσα σε φιλότιμες προσπάθειες και σοβαρές ελλείψεις.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα το 2025 κατατάσσεται στην 22η θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η έρευνα στη Δυτική Ελλάδα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι η απουσία νόμων, αλλά η αδυναμία τους να εφαρμοστούν στο πεδίο. Στην Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο, οι φορείς πρώτης γραμμής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το 65,4% αναγνωρίζει την ύπαρξη νομοθετικών ελλείψεων.

Το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι εφαλτήριο για να καλύψουμε επόμενα βήματα στο πεδίο της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στο μέλλον. Να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των υπαρχουσών πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου στη πράξη και στον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στη Δυτική Ελλάδα, δηλώνουν σε κοινή παρέμβασή τους η Σταυρούλα Κορδέλλα, Project Manager του Κέντρου Εριφύλη, και ο επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Μάρκου.

Το πάνελ της χθεσινής εκδήλωσης

Η αιμορραγία των πόρων και οι δομές

Η κατάσταση στις υποδομές παραμένει οριακή. Αν και δομές όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο στον Πύργο και ο Ξενώνας στο Αγρίνιο αναφέρονται ως καλές πρακτικές, η συνολική επάρκεια πόρων απογοητεύει. Το 50% των φορέων δηλώνει ότι το προσωπικό και η χρηματοδότηση δεν επαρκούν. Οι ελλείψεις μεταφράζονται σε απουσία εξειδικευμένων ψυχολόγων και δυσκολία διαχείρισης περιστατικών που αφορούν παιδιά ή γυναίκες με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στην Αχαΐα, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα, η πίεση στις υπηρεσίες είναι αυξημένη λόγω του αριθμού και της πολυπλοκότητας των περιστατικών. Οι φορείς ζητούν επίμονα την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σταθεροποίηση της χρηματοδότησης.

Συντονισμός: Το μεγάλο ζητούμενο

Παρά την τεράστια σημασία που αποδίδουν οι φορείς στη συνεργασία, η γραφειοκρατία και η έλλειψη κοινών πρωτοκόλλων παραμένουν εμπόδια. Μόλις το 53,8% των φορέων αναγνωρίζει την ύπαρξη θεσμοθετημένων διαδικασιών συντονισμού.

Τέλος, να συμμετέχουμε ενεργά ως οργανισμός στη διεκδίκηση των απαραίτητων εργαλείων και συμπράξεων για ουσιαστική παρέμβαση, συμπληρώνουν οι κ.κ. Κορδέλλα και Μάρκου, θέτοντας το πλαίσιο για την επόμενη μέρα.

Η έκθεση καταλήγει με τη διαπίστωση ότι η εξάλειψη της βίας αποτελεί κρίσιμο δείκτη της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Για τη Δυτική Ελλάδα, ο δρόμος παραμένει μακρύς, αλλά η καταγραφή των αναγκών των φορέων είναι το πρώτο βήμα για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο μέλλον.

Το έργο «Παρατηρητήριο παρακολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών-Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Prevent, με φορέα υλοποίησης την Equal Society και εταίρο το Κέντρο Εριφύλη. Το Prevent συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ιδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης 2,3€ εκ.

