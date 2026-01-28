Δυτική Ελλάδα: Επιδοτήσεις έως 50% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε εξέλιξη τρεις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Με την έναρξη του 2026 τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή νέα και υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν διάφορες Περιφέρειες της χώρας -ανάμεσά τους και στην Δυτική Ελλάδα- με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Οι δράσεις απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, μέσω παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, όσο και σε νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα ανακοινώσεις, το 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς προβλέπεται η προκήρυξη σημαντικού αριθμού αναπτυξιακών δράσεων, με έμφαση –μεταξύ άλλων– στον κλάδο της μεταποίησης.

Δυτική Ελλάδα: Σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις – 23 εκ. ευρώ για πολλούς

Δυτική Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιείται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», το οποίο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους δράσεις.

Η πρώτη αφορά ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, με επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 10.000 ευρώ και επιδότηση 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη δράση, «Μικρές Επενδύσεις», διαθέτει προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ και αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με επιδοτούμενα σχέδια από 5.000 έως 40.000 ευρώ.

Η τρίτη δράση, «Μεσαίες Επενδύσεις», απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με επενδυτικά σχέδια έως 120.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, και ποσοστό επιδότησης 50%.

Για όλες τις δράσεις της Δυτικής Ελλάδας, η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες και οι αιτήσεις υποβάλλονται από 10 Φεβρουαρίου έως 7 Απριλίου 2026, με συγκριτική αξιολόγηση.

Θεσσαλία

Παράταση έως τις 3 Μαρτίου 2026 έχει δοθεί για την υποβολή αιτήσεων στις δύο ενεργές δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η δράση «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρέχεται επιδότηση 70% για επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 425.000 ευρώ, στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2023, δύο κλεισμένες χρήσεις και επιλέξιμο ΚΑΔ. Η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η δράση «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», επίσης προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 70%, με αντίστοιχα όρια επενδυτικών σχεδίων. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/2023 και μετά, που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις και για τις δύο δράσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 3/3/2026.

Ήπειρος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση «Ήπειρος Καινοτομίας: Δημιουργία & Ενίσχυση Startup & Spin-off Επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, η οποία στοχεύει στη στήριξη νεοφυών και τεχνοβλαστών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 50.000 έως 150.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης 75%. Η δράση περιλαμβάνει δύο υποδράσεις για υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις με έναρξη από 1/1/2023. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες, ενώ η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 15 Ιανουαρίου έως 18 Μαρτίου 2026.

