Δυτική Ελλάδα: Νέα τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικούς ΔΕΔΔΗΕ – Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Αυξημένα περιστατικά τηλεφωνικών απατών καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα, με επιτήδειους να προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και δίνει σαφείς οδηγίες προστασίας.

Δυτική Ελλάδα: Νέα τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικούς ΔΕΔΔΗΕ – Προειδοποίηση της Αστυνομίας
23 Φεβ. 2026 13:12
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται απόπειρες τηλεφωνικών απατών, κατά τις οποίες οι δράστες προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνται δήθεν σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη (βραχυκύκλωμα, κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας).

Μεθοδολογία δράσης

Οι επιτήδειοι:

  • Επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και αναφέρουν ότι υπάρχει επικίνδυνη βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα της οικίας.
  • Ισχυρίζονται ότι επίκειται έλεγχος ή αποκατάσταση της βλάβης και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
  • Πείθουν τους παθόντες να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εκτός της οικίας, δήθεν για να μην υποστούν φθορά ή καταστροφή από το βραχυκύκλωμα.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργοί παραλαμβάνουν τα αντικείμενα από προκαθορισμένο σημείο έξω από την κατοικία.

Τονίζεται ότι:

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.
  • Καμία τεχνική εργασία δεν προϋποθέτει την τοποθέτηση πολύτιμων αντικειμένων εκτός της οικίας.
  • Οι επίσημοι τεχνικοί φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και δεν ζητούν χρηματικά ποσά επιτόπου.

Οδηγίες προς τους πολίτες:

  • Μην πείθεστε από τηλεφωνικές υποδείξεις αγνώστων.
  • Μην τοποθετείτε χρήματα ή τιμαλφή έξω από την οικία σας.
  • Ζητήστε τα στοιχεία του καλούντος και επικοινωνήστε οι ίδιοι με τον επίσημο αριθμό του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία καλώντας το 100.
  • Ενημερώστε συγγενείς και ιδίως ηλικιωμένα άτομα για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ