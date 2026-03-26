Δυτική Ελλάδα: Στα 29,3 δισ. ευρώ ο «θησαυρός» των ακινήτων – Ο «χάρτης» της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα το 2025, αγγίζοντας τα 782,5 δισ. ευρώ, έναντι 777,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η αύξηση των 4,7 δισ. ευρώ αποδίδεται κυρίως στην ανέγερση νέων οικοδομών, καθώς οι αντικειμενικές τιμές παραμένουν «παγωμένες» από το 2022. Ωστόσο, η απόκλιση με την εμπορική πραγματικότητα παραμένει χαώδης, με τις αγοραίες αξίες να εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον το 1 τρισ. ευρώ, μετά το ράλι τιμών 45% που σημειώθηκε την τελευταία τριετία.

Συνολικά 6,17 εκατομμύρια ιδιοκτήτες καλούνται να καταβάλουν φόρο ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ο οποίος θα εξοφληθεί σε 12 δόσεις, ξεκινώντας από το τέλος Μαρτίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς από τον φόρο. Συγκεκριμένα:

971.068 φυσικά πρόσωπα είχαν πλήρη απαλλαγή λόγω χαμηλών ποσών, πολυτεκνίας ή αναπηρίας.

579.224 ιδιοκτήτες σε μικρούς ή ακριτικούς οικισμούς κέρδισαν έκπτωση 50% στην κύρια κατοικία τους.

428.147 φορολογούμενοι είδαν μειωμένο φόρο έως 20% λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους για φυσικές καταστροφές.

800.000 άτομα έλαβαν έκπτωση 50% λόγω χαμηλού εισοδήματος και μικρής περιουσίας.

Η «ακτινογραφία» στην Δυτική Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την περιοχή μας, όπου η κτηματαγορά επιδεικνύει σημαντική ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική.

Ειδικότερα στην Δυτικής Ελλάδας, συνολικά 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 29,30 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ακίνητης περιουσίας ανά φορολογούμενο (ΑΦΜ) διαμορφώνεται στα 70.139 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 197 ευρώ, ένας από τους χαμηλότερους σε επίπεδο επικράτειας. Ο συνολικός φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες της περιφέρειας φτάνει τα 82,32 εκατ. ευρώ.

Με ακίνητα αξίας 17 δις. € οι Αχαιοί – Λιγότεροι ιδιοκτήτες, ακριβότερα σπίτια

Στον Νομό Αχαΐας καταγράφεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυναμική, καθώς η αξία της ακίνητης περιουσίας ενισχύεται σταθερά, την ίδια ώρα που ο αριθμός των ιδιοκτητών παρουσιάζει ελαφρά κάμψη. Ειδικότερα, παρά τη μείωση του αριθμού των φορολογουμένων, η συνολική αξία των ακινήτων ενισχύθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία, φτάνοντας τα 16,98 δισ. ευρώ το 2025.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Η Αττική αποτελεί τη ναυαρχίδα της κτηματαγοράς, με την αξία των ακινήτων της να ξεπερνά τα 412 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ των συνολικών εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 102 δισ. ευρώ και η Κρήτη με 42,6 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία καταγράφεται ως η περιφέρεια με τη χαμηλότερη αξία ακινήτων (10,35 δισ. ευρώ) και τον μικρότερο μέσο φόρο ανά κάτοικο (178 ευρώ).

Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μία από τις υψηλότερες μέσες αξίες ανά φορολογούμενο (122.947 ευρώ), ενώ στα Ιόνια Νησιά η μέση περιουσία αγγίζει τις 101.326 ευρώ.

