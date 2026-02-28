Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις σε Αχαΐα και Ηλεία για ΚΟΚ, ναρκωτικά και καταδικαστικές αποφάσεις

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία οδήγησαν σε σειρά συλλήψεων για παραβάσεις του ΚΟΚ, ναρκωτικά και εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Κάτω Αχαΐα, Γαστούνη και Αμαλιάδα.

Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις σε Αχαΐα και Ηλεία για ΚΟΚ, ναρκωτικά και καταδικαστικές αποφάσεις
28 Φεβ. 2026 12:00
Pelop News

Στην Κάτω Αχαΐα συνελήφθη 16χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο ανήλικος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στη Γαστούνη, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν αλλοδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας. Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε άλλη περίπτωση, επίσης στη Γαστούνη, συνελήφθη αλλοδαπός άνδρας που οδηγούσε όχημα με αφαιρεμένες πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ είχε παραποιηθεί ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, καθιστώντας αδύνατη την ταυτοποίησή του. Και ο ίδιος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα, αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή αλλοδαπού άνδρα 3,3 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τέλος, στην Αμαλιάδα συνελήφθη ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για προηγούμενη τροχονομική παράβαση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

