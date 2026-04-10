Δυτική Ελλάδα: Τρεις συλλήψεις για κροτίδες, φωτοβολίδες και εκρηκτικά υλικά ΦΩΤΟ

Σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε συλλήψεις τριών ημεδαπών, δύο ανδρών και μίας γυναίκας, στο πλαίσιο ερευνών για εκρηκτικές ύλες, κροτίδες, φωτοβολίδες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι επιχειρήσεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν αφορούν, κατά περίπτωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παραβάσεις της νομοθεσίας για φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι υποθέσεις συνδέονται με ελέγχους που έγιναν σε σπίτια, αποθήκη και επαγγελματικό χώρο, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων και υλικών.

Έρευνες σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου πραγματοποίησαν στις 9 Απριλίου 2026 έρευνες στις οικίες δύο κατηγορουμένων σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Από τους ελέγχους προέκυψαν σημαντικά ευρήματα, που οδήγησαν στη σύλληψή τους και στην κατάσχεση υλικών τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, σχετίζονται με την κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή πυροτεχνημάτων.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί ερεύνησαν την οικία και αποθήκη ενός από τους κατηγορούμενους. Εκεί εντόπισαν και κατάσχεσαν 58 κροτίδες, 5 κιλά και 244 γραμμάρια εκρηκτικών υλών, καθώς και υλικά και εξοπλισμό που παραπέμπουν σε παρασκευή πυροτεχνημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται:

58 κροτίδες

5 κιλά και 244 γραμμάρια εκρηκτικών υλών

νιτρικό κάλιο, θείο, οινόπνευμα και ενεργός άνθρακας

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

διάφορα σκεύη παρασκευής πυροτεχνημάτων

Η ποσότητα και το είδος των υλικών είναι αυτά που έδωσαν στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κατοχή και διαχείρισή τους εμπίπτουν σε αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Φωτοβολίδες και πιστόλι ρίψης στη δεύτερη υπόθεση

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στην οικία άλλου κατηγορούμενου βρήκαν 65 φωτοβολίδες και ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

Η υπόθεση αυτή αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, αλλά και της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς το πιστόλι ρίψης εμπίπτει στις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον νόμο.

Έρευνα σε κατάστημα στον Πύργο

Η τρίτη περίπτωση αφορά την Ηλεία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου πραγματοποίησαν στις 8 Απριλίου 2026 έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας γυναίκας, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν 17 κουτιά με συνολικά 400 κροτίδες.

Το εύρημα οδήγησε στη σύλληψη της κατηγορούμενης και στη σχηματισθείσα δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με την κατοχή και διακίνηση τέτοιων ειδών. Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται ενόψει των ημερών του Πάσχα, όταν παραδοσιακά εντείνεται η χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Στους εισαγγελείς οι συλληφθέντες

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπο αρμόδιους εισαγγελείς, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Οι υποθέσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Πύργο αναδεικνύουν τη συνέχιση των αστυνομικών ελέγχων για την αποτροπή κατοχής και διακίνησης εκρηκτικών υλών, κροτίδων και φωτοβολίδων, ειδικά σε μια περίοδο όπου τέτοια περιστατικά εμφανίζονται συχνότερα και δημιουργούν αυξημένους κινδύνους.

