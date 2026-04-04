Είχαν φτιάξει...οπλοστάσιο για το Πάσχα, συνελήφθησαν ανήλικοι και γονείς με 764 κροτίδες

Στην Αθήνα κατασχέθηκαν 794 κροτίδες και συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στο κέντρο για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων ενώ κατασχέθηκαν 794 κροτίδες.

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούσαν παρά τη σφράγιση

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ανήλικα άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, εντοπίστηκαν οι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα αστυνομικοί της ομάδας παρεμπορίου, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τους τρεις ανήλικους να κινούνται πεζή στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή εντός εξ’ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες. Σε επερχόμενη έρευνα στα σπίτια τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 369 κροτίδες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

