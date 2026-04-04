Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούσαν παρά τη σφράγιση

Στη σύλληψη δύο γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ελέγχους σε δύο οίκους ανοχής που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λειτουργούσαν χωρίς άδεια και παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί σφράγισή τους από τον αρμόδιο δήμο. Η επιχείρηση έγινε το βράδυ της Παρασκευής από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι έλεγχοι είχαν διπλό στόχο: αφενός να διαπιστωθεί η νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων και αφετέρου να ερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή γενετήσιας εκμετάλλευσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν και δύο γυναίκες που εκδίδονταν επ’ αμοιβή στους δύο χώρους, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα έσοδα από τη δραστηριότητά τους εκμεταλλεύονταν οι συλληφθείσες.

Από τις έρευνες που έγιναν στους οίκους ανοχής κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 500 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις που παραπέμπουν σε ερωτικά ραντεβού και αμοιβές, τετράδια με ημερομηνίες και χρηματικά ποσά, καθώς και πλήθος αντικειμένων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκαν δικογραφίες για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την επανασφράγιση των δύο οίκων ανοχής.

