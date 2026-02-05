Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των πρώτων ημερών του Φεβρουαρίου.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νικολάου Παπαευσταθίου (Α408/03.02.2026), έως τις 30 Απριλίου 2026 τίθενται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης οι κοινότητες Νεοχωρίου – Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας, που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και περιστατικά παράκτιας διάβρωσης να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην περιοχή.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Αβίας, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν πλήξει την περιοχή τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης επισημαίνει ότι βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



