Δυτική Όχθη: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση των IDF στη Τζενίν ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει επιχείρηση στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να ανακοινώνει πως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν», στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, με συνδρομή της αστυνομίας και των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό «πλήγμα».

More Israeli military reinforcements are raiding the city of Jenin and its refugee camp.

At least two Palestinians were killed and over 25 others injured since the beginning of the incursion earlier today, according to the Palestinian Ministry of Health. pic.twitter.com/FXXNUFgcGq

— Quds News Network (@QudsNen) January 21, 2025