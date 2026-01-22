e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ για Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους εργοδότες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων στις πρόσφατες αλλαγές.

Συγκεκριμένα, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων είναι η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Η ίδια παράταση ισχύει και για τις ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων που υποβάλλονται από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και λοιπούς φορείς, για εργαζόμενους με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ή Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες αφορούν προηγούμενες μισθολογικές περιόδους και πρέπει να υποβληθούν με τη νέα γραμμογράφηση της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των τεχνικών προσαρμογών που απαιτούνται στα συστήματα των εργοδοτών, μετά την αναβάθμιση της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 2120927/16.12.2025.

