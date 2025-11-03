ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων με περίπατο το «5 στα 5», ποιοι πανηγύρισαν στα ντέρμπι, ΦΩΤΟ

Χωρίς να πιεστεί η ΕΑΠ νίκησε 81-49 τον ΠΑΣ Ναυπάκτου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα. Αήττητη συνεχίζει και η ΑΕ Ροϊτίκων, που επίσης εύκολα νίκησε 84-65 τον Αστέρα Τέμενης. Βρίσκονται μαζί με τον Κεραυνό στην κορυφή με το «5 στα 5». Η ομάδα του Αιγίου νίκησε 71-57 τον Διαγόρα.

«Σημαντική νίκη ουσίας, αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας»

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ Ροϊτίκων-Αστέρας Τέμενης 84-65

ΕΑΠ-ΠΑΣ Ναυπάκτου 81-49

Ηρακλής Πύργου-Νέοι Γλαύκου 61-59

Αίολος Αγυιάς-Ανδραβίδα 70-53

Κεραυνός Αιγίου-Διαγόρας 71-57

Αραχωβίτικα/Ακταίο-Ολυμπιάδα 69-54

Απολλωνιάδα-Δύμη 82-83

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



