ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων με περίπατο το «5 στα 5», ποιοι πανηγύρισαν στα ντέρμπι, ΦΩΤΟ

Μαζί με τον Κεραυνό στην κορυφή. Τι συνέβη στην 5η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η, συνεχής η ενημέρωση

03 Νοέ. 2025 22:01
Pelop News

Χωρίς να πιεστεί η ΕΑΠ νίκησε 81-49 τον ΠΑΣ Ναυπάκτου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα. Αήττητη συνεχίζει και η ΑΕ Ροϊτίκων, που επίσης εύκολα νίκησε 84-65 τον Αστέρα Τέμενης. Βρίσκονται μαζί με τον Κεραυνό στην κορυφή με το «5 στα 5». Η ομάδα του Αιγίου νίκησε 71-57 τον Διαγόρα.

«Σημαντική νίκη ουσίας, αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας»

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ Ροϊτίκων-Αστέρας Τέμενης 84-65

ΕΑΠ-ΠΑΣ Ναυπάκτου 81-49

Ηρακλής Πύργου-Νέοι Γλαύκου 61-59

Αίολος Αγυιάς-Ανδραβίδα 70-53

Κεραυνός Αιγίου-Διαγόρας 71-57

Αραχωβίτικα/Ακταίο-Ολυμπιάδα 69-54

Απολλωνιάδα-Δύμη 82-83

