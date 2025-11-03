«Ήταν μία σημαντική νίκη, ουσίας, αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, κάθε αποτέλεσμα μετράει και αυτή τη νίκη θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Άλλωστε ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι στην έδρα μας να μην είμαστε απλώς ανταγωνιστικοί, αλλά να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια». Αυτά τόνισε ο γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Χρήστος Καφέζας, σχολιάζοντας την ιστορική επικράτηση της Ένωσης επί του Απόλλωνα.

Για τα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση ο Χρήστος Καφέζας τόνισε: «Αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαιτερότητες με όλα τα χαρακτηριστικά ενός τοπικού ντέρμπι. Γνωρίζουμε την ιστορία του Απόλλωνα, η θέση του είναι στη Greek Basket League και αργά ή γρήγορα θα βρεθεί εκεί. Το μέγεθος του μας έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο. Τα δώσαμε όλα για 40 λεπτά, παίξαμε όλοι μαζί, ακολουθήσαμε το πλάνο του κόουτς και τα καταφέραμε. Όμως θα πρέπει να σταθώ και στην απώλεια του Σταμάτη, που ήταν πολύ σημαντική για τον Απόλλωνα. Σαφώς τον επηρέασε αφού πρόκειται για πολύ έμπειρο και ποιοτικό παίκτη. Εύχομαι να μην έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και να επιστρέψει σύντομα στη δράση».

Για τη συνέχεια ο Χρήστος Καφέζας υπογράμμισε: «Θα χαρούμε πρώτα τη νίκη μας επί του Απόλλωνα, αλλά από Δευτέρα θα πρέπει να την αφήσουμε πίσω και να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με την Ν. Κηφισιά, που είναι αξιόλογη ομάδα. Στη National League 1 δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, όλοι μπορούν να νικήσουν παντού ανεξάρτητα έδρας και αντιπάλου».

Για τον στόχο της Ένωσης ο νεαρός άσος πρόσθεσε: «Η ομάδα μας είναι νεοφώτιστη στη National League 1, αν και στο παρελθόν ξεχωριστά ο Έσπερος και ο Γλαύκος είχαν συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Κατηγορία. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε μέρα με την ημέρα. Να εξασφαλίσουμε το δυνατόν συντομότερα την παραμονή και να καθιερωθούμε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια χωρίς άγχος να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

