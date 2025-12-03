ΕΑΠ: Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» από την ΕΘΑΑΕ

Η πιστοποίηση ισχύει ως τις 13/9/ 2028, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη συνεχή ακαδημαϊκή εξέλιξη του Προγράμματος,

ΕΑΠ: Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» από την ΕΘΑΑΕ
03 Δεκ. 2025 10:22
Pelop News

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ πιστοποιήθηκε επιτυχώς από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ESG).

Η πιστοποίηση ισχύει ως τις 13 Σεπτεμβρίου 2028, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη συνεχή ακαδημαϊκή εξέλιξη του Προγράμματος, το οποίο λειτουργεί από το 2018 και έχει ήδη προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση» σε αριθμούς:

• Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4960
• Απόφοιτοι: 1060
• ΕCTS: 240 (ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 έτη)

Το ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση» αξιολογήθηκε με άριστα σε κρίσιμους τομείς, όπως η φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση και την αξιολόγηση, οι διαφανείς διαδικασίες εισαγωγής και αναγνώρισης τίτλων σπουδών, η επάρκεια υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών, η σαφήνεια και δημοσιότητα των πληροφοριών, καθώς και η συνεχής εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση.

Η διαδικασία αξιολόγησης ανέδειξε επιπλέον χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο πρόγραμμα υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα, επιστημονική εγκυρότητα και προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία: το καινοτόμο μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει ευελιξία για εργαζόμενους φοιτητές, ενώ η ποιότητα διδασκαλίας και η συστηματική υποστήριξη από τους διδάσκοντες αντανακλώνται στην υψηλή ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Παράλληλα, το ΕΑΠ ενισχύει τον κοινωνικό του ρόλο μέσω υποτροφιών και μέριμνας για ευάλωτες ομάδες, εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας με ετήσιες αξιολογήσεις και παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΠΣ ΔΗΔ διαθέτουν ισχυρή επαγγελματική προοπτική για θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στη Διεύθυνση του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», στα μέλη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο διδακτικό προσωπικό του προγράμματος, καθώς και στους φοιτητές, αποφοίτους και κοινωνικούς εταίρους του ΠΠΣ ΔΗΔ για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση εδώ:
https://www.eap.gr/education/undergraduate/public-administration/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
10:30 Πάτρα: Πωλητήριο έβαλε κατάσταση εστίασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ