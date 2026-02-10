Εμπορική Ανανέωση: Αιχμές για χαμένες δράσεις στο Πατρινό εμπόριο ενόψει Καρναβαλιού

Ζητήματα λειτουργίας και σχεδιασμού δράσεων για την τοπική αγορά θέτει η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» στον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πάτρας, με αφορμή –όπως αναφέρει– πρωτοβουλίες που δεν προχώρησαν την καρναβαλική περίοδο.

10 Φεβ. 2026 11:51
Κριτική για τον τρόπο οργάνωσης δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της αγοράς της Πάτρας διατυπώνει, μέσω ανακοίνωσής της, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», αναφερόμενη σε διαδικασίες και πρωτοβουλίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε συγκροτηθεί επιτροπή με αντικείμενο δράσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την καρναβαλική περίοδο προς όφελος του τοπικού εμπορίου. Όπως επισημαίνεται, κατατέθηκαν προτάσεις και υπήρξε συμμετοχή μέλους της παράταξης, ωστόσο –κατά την ίδια πηγή– δεν υπήρξε συνέχεια, ενημέρωση ή υλοποίηση των σχεδιασμών. Η εξέλιξη αυτή, όπως υποστηρίζεται, στέρησε χρόνο από μια περίοδο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο για την ενίσχυση των καταστημάτων της πόλης.

Παράλληλα, η παράταξη αναφέρεται και στη διοργάνωση αποκριάτικου χορού του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι η σχετική ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε λίγες ημέρες πριν την εκδήλωση, γεγονός που –όπως τονίζεται– δημιούργησε προβληματισμό ως προς τον έγκαιρο σχεδιασμό και τη συμμετοχή όλων.

Η «Εμπορική Ανανέωση» υπογραμμίζει ότι οι επιτροπές και οι δράσεις που αφορούν την τοπική αγορά θα πρέπει, κατά την άποψή της, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, συνέπεια και επαρκή ενημέρωση, ώστε να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο πατρινό εμπόριο.

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της παράταξης στο Δ.Σ. του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας: Τάκης Γουρδούπης, Γιάννης Ρούπας, Ερμίνα Διονυσάτου και Γιώργος Αβράμης.

