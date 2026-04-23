Εμπορική Ανανέωση: Δέκα παρεμβάσεις για να πάρει ανάσα το εμπόριο της Πάτρας

Σε μια περίοδο που η αγορά πιέζεται ασφυκτικά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθημερινή μάχη για να μείνουν όρθιες, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» καταθέτει δημόσια δέκα προτάσεις για την ενίσχυση του τοπικού εμπορίου, ζητώντας από τον Εμπορικό Σύλλογο να αναλάβει πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.

Όπως επισημαίνεται, ο Σύλλογος, με περισσότερα από 2.000 ενεργά μέλη, διαθέτει το μέγεθος και τη θεσμική βαρύτητα ώστε να λειτουργήσει ως πραγματικός διαπραγματευτής για λογαριασμό των επαγγελματιών της πόλης. Στόχος, σύμφωνα με την παράταξη, είναι να αναζητηθούν άμεσα πρακτικές λύσεις που θα μειώσουν τα λειτουργικά βάρη των επιχειρήσεων και θα δώσουν ουσιαστική ανάσα σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Πυρά της «Εμπορικής Ανανέωσης» κατά της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου για σιωπή, open mall και Σταθακοπούλειο

Οι 10 προτάσεις που καταθέτει η «Εμπορική Ανανέωση»

Η παρέμβαση που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες δράσης:

Να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο καλύτερες χρεώσεις για POS και τραπεζικές συναλλαγές.

Να επιδιωχθούν συμφωνίες με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ώστε τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου να εξασφαλίσουν προνομιακά τιμολόγια.

Να υπάρξει συνεννόηση με εταιρείες πληροφορικής για κοινή ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική και ευκολότερη πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες.

Να αναζητηθούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι με χαμηλότερο κόστος για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τρέχοντα προγράμματα της Περιφέρειας.

Να δημιουργηθεί γραφείο ενημέρωσης για εργασιακά και φορολογικά ζητήματα, ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν πιο άμεση υποστήριξη.

Να αναζητηθούν πόροι από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Να ενταθεί η πίεση προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές βελτιώσεις στις ρυθμίσεις που αφορούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς αποκλεισμούς.

Να συγκροτηθεί ταμείο αρωγής για επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Να προχωρήσει η λειτουργία του Open Mall και ταυτόχρονα να διεκδικηθούν νέα αντίστοιχα προγράμματα που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων.

Να υπάρξει συνεργασία με το Επιμελητήριο για τη διοργάνωση εκθέσεων με αποκλειστική συμμετοχή επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, με στόχο την αύξηση του τζίρου τους.

Αιχμές για το προεδρείο

Η «Εμπορική Ανανέωση», μέσω του εκπροσώπου της Γιάννη Ρούπα, τονίζει ότι τα παραπάνω ζητήματα θα έπρεπε ήδη να αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, το προεδρείο επιλέγει σταθερά να τα παρακάμπτει, αποφεύγοντας να τα φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης.

Στην ίδια παρέμβαση διατυπώνεται η θέση ότι οι προτάσεις δημοσιοποιούνται πλέον και ως μέσο πίεσης, προκειμένου η διοίκηση του Συλλόγου να εγκαταλείψει, όπως αναφέρεται, κομματικές εξαρτήσεις και να στραφεί επιτέλους στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά.

Η παράταξη υπογραμμίζει ακόμη ότι όσοι εξελέγησαν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν ευθύνη να εκπροσωπούν τους εμπόρους με όρους ουσίας και όχι να λειτουργούν ως προέκταση κομματικών μηχανισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί πίεση όχι μόνο στο προεδρείο αλλά και σε εκείνους που εμφανίζονται ως αντιπολίτευση, ζητώντας να πάρουν καθαρή θέση και να συμβάλουν σε λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κάλεσμα για συζήτηση χωρίς άλλες καθυστερήσεις

Η «Εμπορική Ανανέωση» καλεί εκ νέου τον πρόεδρο του Συλλόγου να εντάξει τα συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου διοικητικού συμβουλίου, ζητώντας να ανοίξει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση χωρίς προσωπικές εντάσεις, εγωισμούς ή αλαζονικές συμπεριφορές.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασης είναι σαφές: για τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια. Όπως τονίζεται, η αγορά είτε θα κινηθεί με σχέδιο, πίεση και συγκεκριμένες διεκδικήσεις είτε θα συνεχίσει να χάνει έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τη συνολική οικονομική ζωή της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



