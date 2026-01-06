Έχεις απλήρωτη τροχαία κλήση; Δες πώς ελέγχεις online σε 5 λεπτά

Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που μαθαίνουν για μια τροχαία παράβαση… πολύ καιρό μετά τη βεβαίωσή της. Κλήσεις που δεν παραδόθηκαν ποτέ, λάθη στη διεύθυνση ή απλή αμέλεια μπορούν να οδηγήσουν στο να εμφανιστεί ξαφνικά ένα πρόστιμο – και μάλιστα «φουσκωμένο» με προσαυξήσεις.

Σήμερα, όμως, η διαδικασία είναι απλή και ψηφιακή. Μέσα από τις επίσημες πλατφόρμες του Δημοσίου, κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει άμεσα αν υπάρχουν βεβαιωμένες τροχαίες παραβάσεις στο όνομά του και να τις εξοφλήσει χωρίς ταλαιπωρία.

Πού μπορείς να ελέγξεις αν έχεις κλήση

1. Gov.gr – «Τροχαίες Παραβάσεις»

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται κλήσεις που έχουν καταγραφεί από την Τροχαία ή από Δήμους (π.χ. παράνομη στάθμευση, παραβίαση σήμανσης κ.λπ.).

2. myAADE – «Στοιχεία Οφειλών & Πληρωμών»

Εδώ εμφανίζονται όλα τα βεβαιωμένα πρόστιμα που έχουν περάσει στην Εφορία. Αν μια κλήση έχει μετατραπεί σε οφειλή, θα τη δεις αναλυτικά με το ποσό και τις προσαυξήσεις.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Είσοδος με κωδικούς Taxisnet

Επιλογή της αντίστοιχης υπηρεσίας

Έλεγχος για εκκρεμείς παραβάσεις ή οφειλές

Δυνατότητα άμεσης πληρωμής online

Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά και μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο, χρήματα και… δυσάρεστες εκπλήξεις.

Γιατί αξίζει να το κάνεις

Οι προσαυξήσεις, τα ειδοποιητήρια της Εφορίας και οι δεσμεύσεις ΑΦΜ είναι προβλήματα που μπορούν να αποφευχθούν με έναν απλό προληπτικό έλεγχο. Επιπλέον, διατηρείς καθαρό το «οδηγικό προφίλ» σου και αποφεύγεις περιττό άγχος.

Με μια γρήγορη ψηφιακή αναζήτηση, έχεις τον έλεγχο και δεν αφήνεις μια ξεχασμένη κλήση να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

