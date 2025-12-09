«Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό

Πιάστηκε στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου, σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου

«Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
09 Δεκ. 2025 22:31
Pelop News

Οδηγός λεωφορείου κατέληξε στο νοσοκομείο όταν πιάστηκε στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου, σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου.

ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Η επίθεση έγινε νωρίς σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου, όταν ένας οδηγός λεωφορείου πιάνεται στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου, με τον έναν να καταλήγει στο ΚΑΤ με τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.

Ο οδηγός του λεωφορείου στην γραμμή 230 διασχίζει την Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη. Ξαφνικά, οδηγός ΙΧ σταματά μπροστά στο όχημα και ξεκινά άγριος καυγάς.

«Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτύπα με ρε, χτύπα με’.

Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ξυλοδαρμός ξεκίνησε επειδή ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται πως δεν έβγαλε φλας για να στρίψει και αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα του οδηγού του αυτοκινήτου.

Ο 39χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ