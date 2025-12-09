ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία του δικηγόρου του
Στην ΕΛΑΣ παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στο Χολαργό. Ο κατηγορούμενος για την επίθεση μετέβη στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία του δικηγόρου του.
Οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης, έναν 17χρονο και έναν 19χρονο. Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.
