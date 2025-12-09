ΕΛΑΣ: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για χρήση «πλαστικών σφαιρών» κατά αγροτών στα μπλόκα στην Κρήτη

Όπως επισημαίνεται οι μονάδες που επιχειρούν στο νησί για την αποτροπή των μπλόκων των αγροτών, δεν διαθέτουν τέτοιο οπλισμό

ΕΛΑΣ: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για χρήση «πλαστικών σφαιρών» κατά αγροτών στα μπλόκα στην Κρήτη
09 Δεκ. 2025 20:33
Pelop News

Η ΕΛΑΣ χαρακτήρισε ψευδή χαρακτήρισε μέσω ανακοίνωσή της, τα δημοσιεύματα που κάνουν για λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των μπλόκων των αγροτών στην Κρήτη.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ οι μονάδες που επιχειρούν στο νησί της Κρήτης, για την αποτροπή των μπλόκων των αγροτών, δεν διαθέτουν τέτοιο οπλισμό, ενώ υπογραμμίζεται ότι η «διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες, που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, δεν διαθέτουν, ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών, όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

