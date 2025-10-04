«Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης

Σε σοβαρές νέες καταγγελίες για την 28χρονη Σπυριδούλα που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβιοτικού από τους γιατρούς του νοσοκομείου στην Άρτα. Μάλιστα σήμερα (4/10/2025) το απόγευμα ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης εγκύου.

Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

Η εκταφή της 28χρονης που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα και πραγματοποιήθηκε παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της Σπυριδούλας αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η σορός της νεαρής μητέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και τη Δευτέρα (06.10.2025) θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η δικηγόρος της 28χρονης, κ. Μάρκου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, κατήγγειλε ότι «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Η οικογένεια της άτυχης Σπυριδούλας αναμένει να μάθει από τη νεκροψία – νεκροτομή ποιο ήταν το φαρμακευτικό σκεύασμα που προκάλεσε το αναφυλακτικό σοκ που «έκοψε» το νήμα της ζωής της 28χρονης, μητέρας και ενός 2χρονου παιδιού και πώς αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Άρτας η μοιραία παρενέργεια.

Απαντήσεις ζητάει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή, όλα τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το χρονικό

H 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή (28.09.2025) στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως ανέφερε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί.

«Το αλλεργικό σοκ είναι μία διαχείριση περιστατικού πολύ δύσκολη και ανάλογα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό που θα διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό είναι ένα ”πακέτο” της στιγμής που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι εκεί και κανένας άλλος. Μπορεί ένα φάρμακο να το έχει πάρει κάποιος και να μην σου κάνει αντίδραση και να το πάρεις τρίτη φορά και να σου δημιουργήσει πρόβλημα», είπε.

