ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της χώρας για τη γεωλογική αποθήκευση CO 2 , ανακοινώνει ότι χορηγείται άδεια αποθήκευσης για το εθνικής και στρατηγικής σημασίας ενεργειακό έργο «Πρίνος CO 2 » στην εταιρεία EnEarth Greece – θυγατρική της Energean και φορέα υλοποίησης του έργου. Η απόφαση-ορόσημο διαπιστώνει ότι ο γεωλογικός σχηματισμός στον Πρίνο είναι κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί ως τόπος αποθήκευσης CO 2 , εφόσον διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις χρήσης που ορίζονται στην άδεια. Με την έκδοση της απόφασης ολοκληρώνεται το βασικό αδειοδοτικό στάδιο που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την έκδοση της άδειας έρευνας για τις δυνατότητες αποθήκευσης CO 2 στην περιοχή.

Η άδεια αποθήκευσης έχει διάρκεια 25 χρόνια και καλύπτει τον τόπο και το συγκρότημα αποθήκευσης στην περιοχή παραχώρησης του Πρίνου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καβάλας. Ως τόπος αποθήκευσης ορίζεται το εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου με τον υποκείμενο υφάλμυρο υδροφορέα, δηλαδή η γεωλογική ενότητα όπου θα πραγματοποιηθεί η υπόγεια αποθήκευση CO 2 σε βάθος 3 περίπου χλμ. κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, καθώς και οι συνοδευτικές επιφανειακές εγκαταστάσεις έγχυσης και παραγωγής. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός έγχυσης κατά την πρώτη φάση του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τόνους CO 2 ανά έτος.

Η έκδοση της άδειας αποθήκευσης έρχεται σε συνέχεια της ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας υλοποίησης του έργου, καθώς και της σχετικής γνωμοδότησης από την DG CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα που οδηγεί τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κατά την αξιολόγηση του φακέλου και την προετοιμασία της άδειας αποθήκευσης, η ΕΔΕΥΕΠ είχε την υποστήριξη της εγνωσμένου κύρους συμβουλευτικής εταιρείας ΕΥ, της καταξιωμένης νομικής εταιρείας NKLaw, καθώς και των εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων Axis Well Technology (Axis) – μίας εταιρείας με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο της Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) και συμμετοχή στην αξιολόγηση πολλών έργων γεωλογικής αποθήκευσης CO 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με την έγχυση των πρώτων ποσοτήτων CO 2 , εφόσον η ΕΔΕΥΕΠ επικυρώσει ότι ο φορέας υλοποίησης πληροί το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην άδεια αποθήκευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η έγκριση της δέσμης σχεδίων που διέπουν την ασφάλεια του έργου – όπως το τελικό σχέδιο αποθήκευσης, το αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το επικαιροποιημένο σχέδιο παρακολούθησης, το επικαιροποιημένο σχέδιο διορθωτικών μέτρων, καθώς και το προσωρινό σχέδιο παύσης λειτουργίας και περιόδου κλεισίματος.

Η υπόγεια αποθήκευση CO 2 στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου συνιστά έργο ιδιαίτερης σημασίας και κομβική υποδομή εθνικού και ευρωπαϊκού συμφέροντος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής της χώρας και της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. Πρόκειται για το πρώτο έργο γεωλογικής αποθήκευσης CO 2 που υλοποιείται στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο συγχρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), και τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της DG CLIMA.

