ΕΕ σε συναγερμό για την ενέργεια: Κάλεσμα για μείωση κατανάλωσης λόγω κρίσης στον Περσικό Κόλπο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αστάθειας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν κάλεσε τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να καταθέσουν άμεσα προτάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας, με ημερομηνία 30 Μαρτίου, ζητά την πλήρη αποτύπωση της διαθέσιμης δυναμικότητας της αγοράς, καθώς και την υιοθέτηση πρακτικών μέτρων περιορισμού της ζήτησης. Η παρέμβαση πραγματοποιείται ενόψει της έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών της Ευρωπαϊκή Ένωση, με φόντο ένα πιθανό παγκόσμιο έλλειμμα 11 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως και άνω των 300 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών της G7 δηλώνουν έτοιμοι να λάβουν «κάθε αναγκαίο μέτρο» για τη διασφάλιση της σταθερότητας των αγορών, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

We must sustain adequate supply in global oil&gas markets, & manage demand, to help smooth market conditions & limit excessive volatility.

We stand ready to take all necessary measures in close coordination w/ our partners, to preserve the stability & security of energy market. — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) March 30, 2026

Ανησυχία για καύσιμα και μεταφορές

Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος μεταφορών, με τον Γιόργκενσεν να υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης δράσης για τη διασφάλιση της επάρκειας και της προσιτής τιμής του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές, κυρίως από χώρες του Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του ντίζελ που καταναλώνεται στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από την περιοχή αυτή.

Παράλληλα, περιορισμένη παραμένει η διυλιστική ικανότητα εντός της Ευρώπης, ενώ οι εναλλακτικοί προμηθευτές είναι λίγοι, γεγονός που αυξάνει την ευαλωτότητα της αγοράς.

Σενάρια εξοικονόμησης και πιέσεις στην αεροπορία

Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπως η αναβολή συντηρήσεων σε διυλιστήρια για τη διατήρηση της παραγωγής, αλλά και η ενίσχυση της χρήσης βιοκαυσίμων. Παράλληλα, εξετάζονται ακόμη και παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τη ζήτηση, όπως λιγότερες μετακινήσεις και πτήσεις.

Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη μειώθηκαν τον Μάρτιο σε 1,064 εκατ. μετρικούς τόνους, από 1,111 εκατ. τον Φεβρουάριο. Πηγές του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι, εάν η κρίση συνεχιστεί, το καλοκαίρι ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων.

Πιέσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών, με το πετρέλαιο Brent να φτάνει τα 119 δολάρια ανά βαρέλι, από περίπου 70 πριν από τη σύγκρουση. Αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμη και ακραία σενάρια, με τιμές που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 200 δολάρια.

Αντίστοιχα, αυξάνονται οι φόβοι για το φυσικό αέριο, με την Ευρώπη να κινδυνεύει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με συνθήκες ανάλογες της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν απώλεσε σχεδόν το μισό των εισαγωγών από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 25%-30% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% του LNG. Ένα ενδεχόμενο πλήρες κλείσιμό τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ χωρίς προηγούμενο στις διεθνείς αγορές.

Προετοιμασία για παρατεταμένη κρίση

Οι Βρυξέλλες καλούν τα κράτη-μέλη σε «έγκαιρη προετοιμασία» για μια πιθανώς παρατεταμένη διαταραχή, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα, χωρίς όμως να προκληθούν νέες αυξήσεις τιμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς αγορές ενέργειας, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό για πόρους, την ώρα που η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εντείνει τη μεταβλητότητα και δυσκολεύει τον ενεργειακό σχεδιασμό.

