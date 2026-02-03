«Εφαγαν» άκυρο οι παλαίμαχοι της Παναχαϊκής

Ακυρο «έφαγαν» οι παλαίμαχοι της Παναχαϊκής την περασμένη Παρασκευή, όταν ζήτησαν να παρευρεθεί αντιπροσωπία τους στην προπόνηση της ομάδας προκειμένου να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές πριν από το παιχνίδι με τη Θύελλα Πατρών.

Αρχικά, ο πρόεδρος των παλαιμάχων, Δημήτρης Αργυρόπουλος, πήρε το «οκέι» από τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Κωνσταντινίδη, όμως την επόμενη ημέρα τον ειδοποίησε ότι δεν ισχύει η συνάντηση και ότι εκείνη την ώρα θα μιλήσουν στους παίκτες οι άνθρωποι της διοίκησης.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν να βοηθήσουμε ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές και να δηλώσουμε την στήριξή μας. Προφανώς, κάποιος ή κάποιοι δεν το ήθελαν και δεν ξέρω γιατί.

Ισως είχε σχέση με τη συνάντηση που κάναμε προ μηνών με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής και τον Γιώργο Μίρτσο, όταν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από συγκεκριμένο επιχειρηματία για να αναλάβει το μάνατζμεντ», δήλωσε ο Αργυρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Οι δύο θάβουν καλύτερα» του ΣΚΑΪ Πάτρας, διαπιστώντας τον θόρυβο που έγινε στα social.

