Εφαρμογή των κανόνων

Το αστυνομικό δελτίο κατέγραψε 81 παραβάσεις σε περισσότερους από 600 ελέγχους για τον αντικαπνιστικό νόμο. Είχε καιρό να υπάρξει αντίστοιχη συχνότητα ελέγχων, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Ο αντικαπνιστικός νόμος δεν «παραβιάστηκε» ξαφνικά τον Μάρτιο· απλώς πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι. Άλλωστε, όσοι βγαίνουν για διασκέδαση γνωρίζουν ότι είχε παγιωθεί μια άτυπη κατάσταση ανοχής.

Εάν οι έλεγχοι ατονήσουν εκ νέου, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο: επιστροφή στο ίδιο καθεστώς ανοχής.

