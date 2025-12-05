Εφιαλτικές στιγμές βίωσε οδηγός στην Άνω Βλυχάδα, ΦΩΤΟ

Το οπτικό υλικό κόβει την ανάσα και αποτυπώνεται την ποσότητα της βροχής που έπεσε στην Αττική το τελευταίο 24ωρο, αλλά και τους κινδύνους που επιφύλαξε για όσους βρέθηκαν την ώρα της κακοκαιρίας με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, στους δρόμους

05 Δεκ. 2025 19:22
Pelop News

Πραγματικά συγκλονιστικό είναι το βίντεο με τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας οδηγός όταν εγκλωβίστηκε από χειμάρρους της κακοκαιρίας μέσα στο αυτοκίνητο του στην περιοχή της Άνω Βλυχάδας.

Στο Γύθειο η κακοκαιρία Byron «έστειλε» αυτοκίνητο σε σπίτι! ΦΩΤΟ

Το οπτικό υλικό κόβει την ανάσα και αποτυπώνεται την ποσότητα της βροχής που έπεσε στην Αττική το τελευταίο 24ωρο, αλλά και τους κινδύνους που επιφύλαξε για όσους βρέθηκαν την ώρα της κακοκαιρίας με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, στους δρόμους.

Ο πατέρας των δύο παιδιών περιμένει ανήμπορος στη θέση του οδηγού να περάσουν τα ορμητικά νερά. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν τρεις, σήμερα (5/12/2025) το πρωί, όταν ο Κωνσταντίνος έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να πάει στην εργασία του. Ξεκίνησε από την Άνω Βλυχάδα κι ενώ κινούνταν στην οδό Ασπασίας Κιούση, θα σταματήσει το αυτοκίνητο του, καθώς από τις κατολισθήσεις πέτρες είχαν καλύψει όλο το οδόστρωμα. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και ξαφνικά ένας υδάτινος χείμαρρος θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο του.

Τα νερά ξεπερνούσαν σε ύψος το ένα μέτρο ενώ δεν επέτρεπαν στον οδηγό να βγει μέσα από αυτό. Έτσι προσέχοντας και περιμένοντας τα μανιασμένα νερά να σταματήσουν το επικίνδυνο έργο τους, ανέμενε τη βοήθεια της πυροσβεστικής και τον κατοίκων της περιοχής.

Τελικά ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και το μόνο που εύχεται είναι να μην βιώσει κανένας άλλος άνθρωπος τις στιγμές τρόμου που βίωσε ο ίδιος.

Τρεις το πρωί ξεκίναγα να πάω στην δουλειά μου που είναι στη Μάνδρα. Κατεβαίνοντας από το βουνό που είναι το σπίτι μου, σε κάποιο σημείο το οδόστρωμα ήταν γεμάτο πέτρες. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ξαφνικά ήρθε ο χείμαρρος με τα νερά και με σταμάτησε. Τότε εγκλωβίστηκα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλά περίμενα πότε θα σταματήσει για να βγω έξω από το αμάξι» λέει ο Κωνσταντίνος στο newsit.gr.
Συνεχίζοντας, συμπληρώνει: «Η ορμή του νερού ήταν πολύ μεγάλη. Τα νερά σκέπασαν το αμάξι και οι πέτρες ήταν πολύ μεγάλες σε όγκο και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πήρα το αφεντικό μου τηλέφωνο και τον ενημέρωσα για να ξέρουν που θα με βρουν εάν συνέβαινε κάτι. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν αυτό, το μόνο που σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ήταν τα παιδιά μου».

