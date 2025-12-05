Στο Γύθειο η κακοκαιρία Byron «έστειλε» αυτοκίνητο σε σπίτι! ΦΩΤΟ

Με κανό στους δρόμους της Φοινικούντας. Στιγμές τρόμου έζησε ο κόσμος, που είδε μέσα σε λίγα λεπτά να πλημμυρίζει ο τόπος και να καταστρέφονται περιουσίες

05 Δεκ. 2025 18:34
Pelop News

Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Byron, που μάλιστα ξεπερνούν κάθε φαντασία. Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άλλωστε, το γεγονός ότι μια σανίδα θαλάσσης «πλέει» σε δρόμο της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, την ώρα που ένα αυτοκίνητο στέκει τουμπαρισμένο σε… σπίτι στο Γύθειο.

Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»

Οι εικόνες μαρτυρούν τη μανία του καιρού και είναι μόνο ένα μικρό δείγμα, του τρόμου που έζησε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron, που χτύπησε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στον Πλάτανο, στο Γύθειο, ένας άνδρας βγήκε ανήσυχος για το αυτοκίνητό του την ώρα της νεροποντής. Επιστρέφοντας, αντίκρισε το ΙΧ στην κατάσταση που βλέπετε στις παρακάτω εικόνες του LiveNews και την ηλικιωμένη μητέρα του, που ζούσε στο ισόγειο, εγκλωβισμένη μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι της.

Με δυσκολία, ο άνθρωπος κατάφερε να απεγκλωβίσει την μητέρα του και να την μεταφέρει στον επάνω όροφο του σπιτιού.

Δίνοντας δεδομένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το AI έφτιαξε μια χαρακτηριστική αναπαράσταση, για το τι συνέβη την ώρα της κακοκαιρίας και πώς προκλήθηκαν οι καταστροφές στο Γύθειο. Δείτε τις εικόνες που προβλήθηκαν στο LiveNews:

Την ίδια ώρα, στην Φοινικούντα, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κανό για να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

