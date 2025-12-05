Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»

Ενημερώθηκε από τα κλιμάκια που επιχειρούν σε όλο το Λεκανοπέδιο για την κατάσταση στους υδάτινους αποδέκτες, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»
05 Δεκ. 2025 17:50
Pelop News

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία στην Κηφισό στον απόηχο της κακοκαιρίας Byron που χτύπησε με σφοδρότητα και το Λεκανοπέδιο χθες Πέμπτη και σήμερα (5.12.25).

Λακωνία: Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και χωριά

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ενημερώθηκε από τα κλιμάκια που επιχειρούν σε όλο το Λεκανοπέδιο για την κατάσταση στους υδάτινους αποδέκτες, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σημεία όπου καταγράφηκαν υψηλές πιέσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ροές του Κηφισού, της Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, του Ιλισού, του Βριλησσού, του Χαϊδαρορέματος, του ρέματος Κόρμπι και του Σαρανταπόταμου όπου, όπως επισημάνθηκε, η αντοχή του δικτύου δοκιμάστηκε οριακά.

«Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισός και ο Βρηλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης και στάθηκε στις χρόνιες παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν γίνει εγκληματικές αστοχίες και αυθαιρεσίες δεκαετιών» που αφήνουν πολλές περιοχές εκτεθειμένες σε ακραία φαινόμενα.

«Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» τόνισε, σημειώνοντας ότι η λύση απαιτεί ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και συστηματική υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση 54 κομβικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης: τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εννιά βρίσκονται σε εξέλιξη, τρία βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οκτώ είναι σε φάση δημοπράτησης και άλλα 30 αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026. «Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες και τα 54 έργα να έχουν δρομολογηθεί οριστικά και αμετάκλητα» τόνισε.

«Η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα – 881 χιλιόμετρα που πρέπει να καθαριστούν, να διευθετηθούν και να αποκτήσουν πραγματικές προϋποθέσεις παροχέτευσης. Εδώ και δεκαετίες δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο. Πιστεύω όμως ότι μέρα με τη μέρα κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να είμαστε πιο ασφαλείς. Συνεχίζουμε, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε και κυρίως πρέπει να την κερδίσουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει σε 24ωρη βάση τις παρεμβάσεις στα υδατορέματα, τους καθαρισμούς και τις επιχειρησιακές ενέργειες σε συνεργασία με τους Δήμους, την Πολιτική Προστασία και τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κακοκαιρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο, με έμφαση σε σημαία υψηλής επικινδυνότητας και σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Αγρότες; Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
19:44 «Όταν ο Πιτίνο μίλαγε για τις χαλασμένες τουαλέτες στο γραφείο του στο ΟΑΚΑ δεν είχε χρήματα ο σημερινός ιδιοκτήτης να αλλάξει μια λεκάνη;»
19:33 Υπόθεση θρίλερ με Αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι! ΦΩΤΟ
19:22 Εφιαλτικές στιγμές βίωσε οδηγός στην Άνω Βλυχάδα, ΦΩΤΟ
19:12 Αγρότες: Μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
19:05 Δείτε πότε θα πληρωθείτε Δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις, οι κατηγορίες και τι ισχύει για την κάθε μία ξεχωριστά
18:53 Η μεγάλη αλλαγή για τους νατουραλιζέ, που αποφάσισαν στη FIBA
18:42 Γιατί τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη ο ανιψιός που σκότωσε την θεία του; «Η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα» υποστήριξε, ΦΩΤΟ
18:34 Στο Γύθειο η κακοκαιρία Byron «έστειλε» αυτοκίνητο σε σπίτι! ΦΩΤΟ
18:25 Τελικός League Cup: Συσκότιση λόγω κακοκαιρίας και διακοπή! ΦΩΤΟ
18:19 Νίκη Προαστείου: Επιστολές προς ΕΠΣ Αχαΐας και Επιτροπή Δεοντολογίας
18:10 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας: Ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού!
17:57 Όσκαρ ατυχίας για πρώην του Προμηθέα, που υπέγραψε στην ΑΕΚ
17:55 Δείτε ποιες μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με ποσό ρεκόρ για Μουζακίτη
17:50 Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»
17:49 Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ
17:40 Λακωνία: Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και χωριά
17:34 84χρονος κατέρρευσε στα δικαστήρια-Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ